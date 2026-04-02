Где учился Александр Соколовский?

Александр Витальевич Соколовский — российский актёр театра и кино, известный по роли хоккеиста Егора Щукина в сериале «Молодёжка». Его путь к профессии начался ещё в детстве, а образование стало ключевым этапом в формировании как артиста.

Начало пути

Александр родился 12 февраля 1989 года в Ленинграде (сейчас — Санкт-Петербург) в семье, не связанной с искусством. Однако уже в 12 лет он твёрдо решил стать актёром. Вдохновением могла послужить прапрабабушка, которая когда-то выступала в Александринском театре.

Школьные годы Александр провёл в театральной студии «Дуэт», где получил первые навыки актёрского мастерства. Он с удовольствием участвовал в любительских постановках, но понимал, что для профессиональной карьеры этого недостаточно.

В старших классах Соколовский задумывался о других профессиях — экономике и журналистике. После школы он отправился в Москву и подал документы в несколько вузов, включая ГИТИС. К его собственному удивлению, именно там он прошёл отбор.

Обучение в ГИТИСе

Соколовский стал студентом Московского государственного института театрального искусства (ГИТИСа) и попал в мастерскую известного актёра и режиссёра Евгения Стеблова. Этот период стал ключевым в формировании его профессиональных навыков и мировоззрения.

На четвёртом курсе Александр познакомился с выпускниками режиссёрского факультета, которые организовали собственный театр. Соколовский присоединился к проекту и получил первый театральный опыт. У театра не было своего помещения, и актёры выступали где придётся. Два года участия в этом любительском коллективе стали важным этапом в его профессиональном становлении.

В 2009 году Соколовский окончил ГИТИС.

После вуза

После окончания института карьера актёра не сразу сложилась. Некоторое время он работал не по профессии, в том числе был официантом в аэропорту Пулково. Позже вернулся в Москву и пробовал себя в разных ролях — администратора, второго режиссёра, локейшен-менеджера, линейного продюсера. Он также интересовался режиссурой и клипмейкерством.

Прорыв в карьере произошёл после роли в историческом сериале «Раскол» (2011) режиссёра Николая Досталя. Эта работа стала для Соколовского полноценным дебютом в кино. Он сыграл Савву — парня, который не был историческим персонажем, и это позволило актёру проявить себя. По словам Александра, на съёмочной площадке он научился грамотно подавать себя на камеру — тому, чему не учат в театральных вузах.

С 2014 года Соколовский был артистом Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова. Он участвовал в постановках «Книга джунглей», «Остров сокровищ» и других.

Интересные факты