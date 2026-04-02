Сиреневый рай и эффектное фото: когда и где цветет сирень в Петербурге в 2026 году

Топ-5 мест, где распускается самая красивая и ароматная сирень в Санкт-Петербурге

Цветение сирени - это особенное событие в любом городе. И Санкт-Петербург не исключение. Атмосфера Северной столицы, где распускается сирень, сразу становится еще более колоритной, живой, энергичной. Питерцы не желают покидать скверы с цветущей сиренью, а туристов сложно отвлечь от фотосессии на фоне белых, розовых, сиреневых и пурпурных ароматных цветов. Расскажем, где можно провести самую эффектную фотосъемку в Питере во время цветения сирени.

Перечислим 5 локаций, где растут самые зрелищные деревья.

Марсово поле

В 2022 году в честь юбилея Петра I здесь высадили 130 кустов венгерской сирени. Эти разновидности зацветают поздно, но цветут долго. Они хорошо адаптированы к городской среде и отличаются насыщенным ярким ароматом. Весной сирень распускается вдоль аллеи, образуя красивый коридор. Идеальное место для фотосессий, свиданий и отдыха.

Сквер у Казанского собора

Территория здесь небольшая, но очень атмосферная. В мае распускаются несколько пышных кустов сирени, создающих своим расположением живописную рамку для собора и колоннады. Здесь можно сделать эффектные фотографии или просто провести романтическую встречу со своей второй половинкой в историческом сердце Санкт-Петербурга.

Сад Смольного собора

А здесь весной распускается историческая коллекция сирени, включающая 91 сорт. Первые кусты завезли в далеком 1912 году по инициативе императрицы Александры Федоровны. В коллекцию входят и известные сорта французской селекции «Лемуан и сын», а также разновидности, которые появились в послевоенные годы - «Маршал Говоров», «Дорога жизни», «Синенький скромный платочек». Весной здесь тихо, слышно лишь звон колоколов и пение птиц и ощущается невероятный ярко-выраженный аромат сирени.

Александровский парк

Весной 2023 года на Петроградской стороне были посажены кусты сирени сорта «Петербурженка». Самые эффектные и пышные кусты можно увидеть у Белой башни, Арсенала и Шапели. Также спросом у любительниц красивых фото пользуются такие сорта сирени, как «Воспоминание о Людвиге Шпете», «Мадам Лемуан» и «Чарльз Джоли». В этом пространстве гармонично сочетаются архитектура и природа с ярким сиреневым акцентом.

Таврический сад

Старинный парк Петербурга, где весной распускается сирень вдоль прудов, возле мостиков и у старых аллей. Здесь можно сделать не только эффектные кадры, но и просто отдохнуть на лавочке, уединиться в тени кустарников с любимым, отдохнуть от шума мегаполиса, почитать книгу или даже выполнить пробежку по аллеям.

