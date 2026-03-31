Апрельское пробуждение Питера: топ-5 лучших достопримечательностей культурной столицы весной 2026 года

Петербургские места, которые обязан посетить каждый турист

В апреле Санкт-Петербург пробуждается. Здесь начинается речная навигация катеров и теплоходов, с 10 апреля разводятся мосты, зеленеют парки и сады, а кое-где даже можно встретить цветение сакуры. В общем, апрель - прекрасный месяц, чтобы посетить культурную столицу России. Расскажем о самых знаковых места Санкт-Петербурга, которые обязан посетить каждый турит в апреле-2026.

Перечислим самые интересные достопримечательности северной столицы.

Государственный Эрмитаж

Крупнейший художественный музей мира, куда стекаются туристы со всех уголков земли. Апрель - прекрасное место для посещения, поскольку летних очередей еще нет и залы можно осматривать в своём темпе, без толчеи. Здесь вы увидите Золотую кладовую, мумии Древнего Египта, рыцарский зал и величественную Иорданскую лестницу, с которой начинается большинство маршрутов.

Петропавловская крепость

С этого места начинает вести свой отчет Петербург. Стены комплекса хранят истории самых известных заключённых России, а ангел, венчающий шпиль Петропавловского собора, считается защитником города. В наши дни здесь расположен обширный музейный комплекс, включающий казематы Трубецкого бастиона, Петропавловский собор с усыпальницей Романовых, крепостные стены с видом на Неву и еще много чего интересного.

Исаакиевский собор

Главный храм Санкт-Петербурга, золотой купол которого виден практически из любой точки центра. Больше всего во внутреннем убранстве сооружения туристов поражают малахитовые колонны, мозаичные иконы и обилие позолоченных деталей. Во время блокады Ленинграда в подвалах храма прятали произведения искусства из пригородных дворцов — Исаакий сохранил их для потомков.

Собор Спас на Крови

А это самое фотогеничное сооружение Санкт-Петербурга. На фоне строгой петербургской классики его пестрые купола, расписанные узорами, смотрятся как-будто футуристично. Внутри представлена экспозиция крупнейших мозаичных коллекций в Европе. Собор был возведен на месте смерти Александра II, и с тех пор под стеклом у алтаря бережно хранится подлинный булыжник мостовой с пятном крови — то самое место, где упал смертельно раненый царь.

Государственный Русский музей

А здесь хранится собрание отечественного искусства в мире и отличная альтернатива Эрмитажу для тех, кто хочет понять Россию через живопись. В экспозиции представлены работы Репина, Айвазовского, Брюллова, Малевича и других великих художников. Среди экспонатов есть настоящие иконы, написанные ещё в Древней Руси, и авангардные полотна начала XX века. После посещения музея можно прогуляться по живописному Михайловскому парку, который примыкает к зданию - в апреле он как раз начинает зеленеть.

Ранее "Городовой" рассказывал о самых необычных блюдах знаменитой петербургской кухни: консоме Нессельроде, стерлядь на шампанском и другие кушанья разных эпох.