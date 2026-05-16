Передвигаю холодильник и плачу за свет копейки: трюк для всех, у кого есть счётчики

Опубликовано: 16 мая 2026 13:35
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Вы даже не подозреваете, сколько электричества может потреблять холодильник.

Холодильник может расходовать на 40-50% больше электричества из-за банальных ошибок в использовании. А ведь именно этот прибор работает круглосуточно и считается одним из самых прожорливых в доме.

Нельзя ставить вплотную к стене

Производители предупреждают: холодильнику нужен свободный доступ воздуха. Если задняя решётка перекрыта мебелью или стеной, теплообмен нарушается, компрессор начинает работать с перегрузкой и расход энергии резко растёт.

Специалисты советуют оставлять:

  • минимум 5 см по бокам
  • не менее 10 см сверху
  • минимум 50 см от плиты и батарей

Особенно опасно ставить холодильник рядом с источниками тепла. Из-за постоянного нагрева техника быстрее изнашивается и начинает потреблять больше электричества.

Ошибка заполняемости холодильника

Многие плотно забивают полки продуктами, не оставляя места для циркуляции воздуха. В итоге холод распределяется хуже, а компрессор работает почти без остановки.

Даже обычная перестановка продуктов помогает снизить нагрузку на систему и сделать охлаждение стабильнее.

Что ещё помогает экономить

  • Проверяйте уплотнители дверцы — даже маленькая щель выпускает холод.
  • Не ставьте внутрь горячую еду.
  • Держите температуру около +3…+5 градусов, а в морозилке — примерно –18 градусов.

