Передвигаю холодильник и плачу за свет копейки: трюк для всех, у кого есть счётчики
Холодильник может расходовать на 40-50% больше электричества из-за банальных ошибок в использовании. А ведь именно этот прибор работает круглосуточно и считается одним из самых прожорливых в доме.
Нельзя ставить вплотную к стене
Производители предупреждают: холодильнику нужен свободный доступ воздуха. Если задняя решётка перекрыта мебелью или стеной, теплообмен нарушается, компрессор начинает работать с перегрузкой и расход энергии резко растёт.
Специалисты советуют оставлять:
- минимум 5 см по бокам
- не менее 10 см сверху
- минимум 50 см от плиты и батарей
Особенно опасно ставить холодильник рядом с источниками тепла. Из-за постоянного нагрева техника быстрее изнашивается и начинает потреблять больше электричества.
Ошибка заполняемости холодильника
Многие плотно забивают полки продуктами, не оставляя места для циркуляции воздуха. В итоге холод распределяется хуже, а компрессор работает почти без остановки.
Даже обычная перестановка продуктов помогает снизить нагрузку на систему и сделать охлаждение стабильнее.
Что ещё помогает экономить
- Проверяйте уплотнители дверцы — даже маленькая щель выпускает холод.
- Не ставьте внутрь горячую еду.
- Держите температуру около +3…+5 градусов, а в морозилке — примерно –18 градусов.
