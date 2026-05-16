232 рубля за завтрак и море тюльпанов: как провести май в Петербурге со вкусом

Опубликовано: 16 мая 2026 13:06
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
В этом году город приготовил кое-что вкусное и красивое.

Весна в Петербурге — это не только корюшка и разводные мосты. Если вы любите вкусно поесть и сделать красивые фото в цветах, то ближайшие недели расписаны буквально по часам. Рассказываем, куда идти и на что смотреть.

Завтрак с историческим вкусом

С 18 мая по 18 июня в городе пройдет фестиваль «Петербургский завтрак», пишет Росбалт. Больше сотни ресторанов решили доказать: утро в Северной столице должно быть особенным.

Шеф-повара подготовили специальное меню. Это не просто каша или яичница, а блюда с петербургским характером. Самое интересное — это цены. Организаторы превратили их в своеобразный квест по истории города:

  • 232 рубля — столько метров составляет длина решетки Летнего сада.
  • 323 рубля — столько лет исполнится Петербургу в 2026 году.
  • 530 рублей — высота Медного всадника в сантиметрах.

Кстати, 18 июня выберут лучшего повара города. В этот раз проголосовать за любимое блюдо сможет любой желающий в интернете. Отличный повод устроить себе гастрономический тур!

Цветочное безумие на Елагином острове

Если хочется эстетики, отправляйтесь в ЦПКиО имени Кирова. С 16 по 24 мая там пройдет Фестиваль тюльпанов. В этом году на острове высадили больше 220 тысяч цветов.

Среди них есть настоящие редкости — например, сорта Alicante и Sunny Prince. Самый пик цветения, когда бутоны будут максимально яркими, ожидается 16 и 17 мая. Это идеальное время для прогулок.

Не только цветы, но и музыка с сахаром

Организаторы решили, что просто смотреть на цветы скучновато. Поэтому добавили в программу «фишки»:

  • Возле Павильона под флагом будет звучать живая музыка. Мелодии подбирали так, чтобы они подходили под ритм Петербурга.
  • В Елагином дворце откроется необычная выставка. Там покажут скульптуры из сахара и карамели. Выглядит это очень хрупко и невероятно красиво.

Важный совет: Фестиваль тюльпанов закончится быстро — уже 24 мая. Не откладывайте прогулку на потом. А вот «Петербургский завтрак» будет радовать нас целый месяц.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на Невском переложат тротуары.

