232 рубля за завтрак и море тюльпанов: как провести май в Петербурге со вкусом
Весна в Петербурге — это не только корюшка и разводные мосты. Если вы любите вкусно поесть и сделать красивые фото в цветах, то ближайшие недели расписаны буквально по часам. Рассказываем, куда идти и на что смотреть.
Завтрак с историческим вкусом
С 18 мая по 18 июня в городе пройдет фестиваль «Петербургский завтрак», пишет Росбалт. Больше сотни ресторанов решили доказать: утро в Северной столице должно быть особенным.
Шеф-повара подготовили специальное меню. Это не просто каша или яичница, а блюда с петербургским характером. Самое интересное — это цены. Организаторы превратили их в своеобразный квест по истории города:
- 232 рубля — столько метров составляет длина решетки Летнего сада.
- 323 рубля — столько лет исполнится Петербургу в 2026 году.
- 530 рублей — высота Медного всадника в сантиметрах.
Кстати, 18 июня выберут лучшего повара города. В этот раз проголосовать за любимое блюдо сможет любой желающий в интернете. Отличный повод устроить себе гастрономический тур!
Цветочное безумие на Елагином острове
Если хочется эстетики, отправляйтесь в ЦПКиО имени Кирова. С 16 по 24 мая там пройдет Фестиваль тюльпанов. В этом году на острове высадили больше 220 тысяч цветов.
Среди них есть настоящие редкости — например, сорта Alicante и Sunny Prince. Самый пик цветения, когда бутоны будут максимально яркими, ожидается 16 и 17 мая. Это идеальное время для прогулок.
Не только цветы, но и музыка с сахаром
Организаторы решили, что просто смотреть на цветы скучновато. Поэтому добавили в программу «фишки»:
- Возле Павильона под флагом будет звучать живая музыка. Мелодии подбирали так, чтобы они подходили под ритм Петербурга.
- В Елагином дворце откроется необычная выставка. Там покажут скульптуры из сахара и карамели. Выглядит это очень хрупко и невероятно красиво.
Важный совет: Фестиваль тюльпанов закончится быстро — уже 24 мая. Не откладывайте прогулку на потом. А вот «Петербургский завтрак» будет радовать нас целый месяц.
