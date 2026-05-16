Главный по Северу: Петербург возглавил проект национального масштаба от Москвы до Белого моря

Маршрут будет стартовать в Москве.

Любителям путешествий по России приготовили нечто масштабное. В Санкт-Петербурге официально дали старт проекту «Великий Русский Северный Путь», пишут Ведомости.

Это не просто очередная экскурсия на выходные, а настоящий вызов для тех, кто хочет увидеть «настоящую» Россию.

Что это за маршрут?

Представьте себе путь длиной более 3000 километров. Это третий по счету маршрут в стране, получивший статус национального. Он связывает столицу с далеким Севером.

Путешествие начинается в Москве, а финальная точка — Соловецкие острова, где находится первое монашеское поселение.

По пути туристы проедут через 12 регионов: от привычного Подмосковья до суровой Арктики в Ненецком автономном округе.

Не только религия, но и перезагрузка

Проект приурочили к большой дате — 500-летию Новодевичьего монастыря. Основная идея — объединить духовные святыни. Но не спешите думать, что это маршрут только для паломников.

Это путь для тех, кто устал от городского шума. Здесь и древние монастыри, и дикая природа, и уникальные памятники деревянного зодчества.

Маршрут охватывает Карелию, Мурманск, Псков, Новгород и еще добрую половину северной части страны. Курировать всё это будет Санкт-Петербург.

Почему это круто для обычного туриста?

Статус «национального маршрута» — это не просто строчка в документах. Для нас с вами это значит:

Понятная навигация. На дорогах появятся указатели, а на объектах — информационные стенды.

На дорогах появятся указатели, а на объектах — информационные стенды. Готовые решения. Туроператоры уже готовят пакетные туры: от коротких поездок на 2-3 дня до больших экспедиций.

Туроператоры уже готовят пакетные туры: от коротких поездок на 2-3 дня до больших экспедиций. Инфраструктура. Вдоль пути обещают подтянуть уровень гостиниц, кафе и дорог.

Кто в списке?

В проект вошли: Москва и область, Петербург и Ленобласть, Вологда, Псков, Новгород, Архангельск, Мурманск, Кострома, Тверь, Карелия и НАО.

Это фактически северный ответ «Золотому кольцу». Если «Кольцо» — это классика и уютные старинные города, то «Северный Путь» — это масштаб, драйв и суровая красота природы.

Немного истории и современности

Интересно, что этот маршрут во многом повторяет древние пути, по которым столетиями ходили люди к Белому морю. Сейчас его «оживляют» на современный лад.

Для тех, кто не готов ехать 3000 км за раз, маршрут разобьют на логические отрезки. Можно будет изучить только Карелию или проехать по святым местам Вологодчины.