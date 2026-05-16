Магия «брони» и страх наказания: как не подарить деньги дачным аферистам и фейковым инспекторам в Петербурге
Злоумышленники сейчас пытаются «развести» жителей Петербурга и области. Мошенники обновили свои методы к сезону отпусков и дорожных работ. Читайте, чтобы не оставить свои деньги преступникам.
Домик у озера: как не снять «воздух»
С приходом тепла все потянулись на природу. Мошенники это знают и вовсю штампуют объявления об аренде коттеджей в Ленобласти, сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Как это работает: вы видите шикарный дом на фото: бассейн, мангал, современный ремонт. Цена при этом очень заманчивая — ниже рынка.
Вас торопят: «много желающих, внесите залог за бронирование, иначе отдадим другим». Как только вы переводите деньги, «хозяин» исчезает, а телефон отключается.
На что обратить внимание:
- Чужие фото. Мошенники просто крадут снимки из объявлений в других регионах или даже странах. Попробуйте поискать фото через Google или Яндекс — часто оказывается, что этот «дом в Вырице» на самом деле находится где-нибудь в Подмосковье или Польше.
- Отказ от показа. Если вам говорят, что приехать и посмотреть дом нельзя («я сейчас в командировке», «там еще живут люди»), — это 100% обман.
- Спешка. Честные арендодатели редко требуют деньги здесь и сейчас, не показав объект.
Ловушка для водителей: «оплатите штраф прямо в СМС»
В Петербурге начался сезон ремонта дорог. Повсюду временные знаки, в которых легко запутаться. Аферисты решили на этом подзаработать.
Как это работает: Вам приходит СМС: «Нарушение правил парковки. Штраф 3000 рублей. Оплатите в течение 24 часов со скидкой». Внутри — ссылка.
Если по ней перейти, откроется сайт, очень похожий на государственный. Там вас попросят ввести данные карты, включая CVV-код.
В чем подвох:
- Нет номера постановления. В настоящем уведомлении всегда указан длинный номер (УИН), который можно проверить.
- Срочность. Мошенники давят на психику, чтобы вы не успели подумать.
- Левая ссылка. ГИБДД и парковочные службы не рассылают СМС с просьбой ввести данные карты на сторонних сайтах.
Как себя обезопасить: простые правила
Чтобы сохранить нервы и кошелек, запомните три совета:
- Никаких предоплат до осмотра. Пока вы не зашли в дом и не увидели документы владельца, не переводите ни копейки. Даже «символические 500 рублей для брони».
- Проверяйте штрафы в официальных приложениях. Пользуйтесь «Госуслугами», официальным сайтом ГИБДД или банковскими приложениями. Если штрафа там нет — СМС можно смело удалять.
- Пробивайте телефон в поиске. Просто введите номер из объявления в Яндекс. Скорее всего, вы сразу увидите отзывы других людей о том, что это мошенники.
