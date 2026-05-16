Никакого намека на райский отдых: названы недостатки острова Фукуок - такой Вьетнам понравится не всем
Большой популярностью среди российских туристов пользуется вьетнамский курорт Фукуок. Туроператоры обещают райский отдых, чистые пляжи, прозрачную воду, атмосферу Мальдив. Но так ли это на самом деле? Портал "Городовой" опубликовал недостатки этого курорта.
Грязные пляжи
О чистоте здесь не заботятся как туристы, так и местные жители. На пляжах и дорогах к ним можно встретить бутылки, коробки, пакеты, испорченную еду и прочий мусор. Снимать обувь на пляже очень опасно, ведь в некоторых местах можно увидеть даже куски стекла. Раем тут и не пахнет.
Плохие отели
Важно изучать отзывы, ведь фотографии места могут сильно отличаться от действительности. Если отель имеет низкую стоимость, то стоит задуматься о подвохе. Блогер Лена Шумная на сайте "ПСЖР" рассказала, что один раз ей попался грязный отель с плесенью и волосами на подушке, из-за чего отдых был испорчен.
Заброшенная архитектура
"Недостроенные отели, бетонные стены, позеленевшие от влаги, гигантские пустыри и здания со слоем пыли. Каждый раз, когда я решалась прогуляться по острову, в голову закрадывалась мысль: «А безопасно ли здесь вообще ходить одной?»", - сообщает источник.
Ограничения в еде
На Фукуоке развита уличная еда, здесь подают Фо Бо, жареную свинину, рис с морепродуктами, сэндвичи Бань ми. Практически во все блюда добавляют рыбный соус. Если вы не переносите мясо или этот соус, то с выбором блюд могут возникнуть проблемы. Тут нет привычной еды, большого ассортимента.
Шумные развлечения
Фукуок позиционируется как место для спокойного отдыха, где можно расслабиться. Но на самом деле здесь очень шумно даже в ночное время. Местные поют в караоке, ходят в клубы, при этом заведения постоянно соревнуются между собой по громкости музыки. На пляжах часто запускают салюты, что мешает спать.
