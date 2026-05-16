Май готовит сюрприз: Москву прогреет до +29, но часть регионов накроет опасная стихия
Пока одни регионы готовятся к почти июльской жаре, другие уже получили предупреждение о ливнях, граде и шквалистом ветре в ближайшие дни.
Столичный регион
В Москве и Подмосковье ближайшие дни будут напоминать погодные качели. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях, грозах и сильном ветре, однако температура продолжит стремительно расти. Уже в выходные воздух прогреется до +27 градусов, а 18 мая столбики термометров могут подняться до +29. При этом атмосферные фронты сохранят нестабильную обстановку: солнце будет резко сменяться ливнями и порывами ветра.
В Татарстане обещают жару
Настоящий температурный удар ждёт Татарстан. По данным Гидрометцентра республики, с 16 по 22 мая регион накроет аномальная жара. Среднесуточная температура окажется сразу на 9-11 градусов выше нормы, а местами воздух раскалится до +33 градусов. Для середины мая такие показатели считаются крайне необычными.
Непогода накроет Северный Кавказ
С 15 по 18 мая в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечне ожидаются сильнейшие ливни с грозами, градом и ветром до 25 метров в секунду.
Синоптики предупреждают: из-за обильных осадков возможен подъём уровня рек, а в горных районах не исключены селевые потоки. При этом температура останется относительно комфортной — от +17 до +24 градусов, хотя из-за штормового ветра и дождей будет ощущаться заметно прохладнее.
