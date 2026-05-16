Просто заливаю в бутылку и убираю в холодильник: простейший десерт к чаю

Опубликовано: 16 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
В этом десерте нет лишней муки и сахара.

Этот необычный десерт — настоящая находка для тех, кто хочет чего-то сладкого, но без тяжёлых кремов, выпечки и горы сахара. Рецептом поделился автор Дзен-канала Gromovguru.

Ингредиенты:

Для основы:

  • желатин быстрорастворимый — 20 г,
  • вода — 70 мл,
  • творог 5% — 350 г,
  • сметана 15% или натуральный йогурт — 100 г,
  • мёд — 2 ст. л.,
  • ванилин — 1 г

Для начинки:

  • грецкие орехи — 80 г,
  • фисташки — 60 г,
  • фундук — 60 г,
  • финики — 90 г,
  • курага — 90 г,
  • изюм — 90 г

Приготовление:

Сначала подготавливаю желатин: заливаю его водой и оставляю на 5-10 минут, чтобы он хорошо набух. В миске соединяю творог, сметану и мёд. Пробиваю всё блендером до гладкой, кремовой консистенции без комочков.

Просто заливаю в бутылку и убираю в холодильник: простейший десерт к чаю

Набухший желатин слегка прогреваю в микроволновке примерно 30 секунд, чтобы он полностью растворился. Даю ему немного остыть и вливаю в творожную смесь вместе с ванилином. Всё тщательно перемешиваю.

Орехи слегка подсушиваю на сухой сковороде до появления аромата. Сухофрукты промываю и мелко нарезаю.

Добавляю орехи и сухофрукты в творожную массу и аккуратно перемешиваю, чтобы начинка равномерно распределилась.

Выкладываю массу в форму. Очень удобно использовать обычную пластиковую бутылку с обрезанным верхом — десерт потом получается идеально ровным и красивым. Для удобства можно застелить форму пищевой плёнкой.

Убираю десерт в холодильник минимум на 5-7 часов, а лучше на ночь. За это время он полностью стабилизируется, становится плотным, но при этом остаётся нежным.

Примерное время приготовления: 15 минут + время на охлаждение

Ранее мы писали о том, как приготовить сочные посикунчики.

