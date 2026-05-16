Просто заливаю в бутылку и убираю в холодильник: простейший десерт к чаю
Этот необычный десерт — настоящая находка для тех, кто хочет чего-то сладкого, но без тяжёлых кремов, выпечки и горы сахара. Рецептом поделился автор Дзен-канала Gromovguru.
Ингредиенты:
Для основы:
- желатин быстрорастворимый — 20 г,
- вода — 70 мл,
- творог 5% — 350 г,
- сметана 15% или натуральный йогурт — 100 г,
- мёд — 2 ст. л.,
- ванилин — 1 г
Для начинки:
- грецкие орехи — 80 г,
- фисташки — 60 г,
- фундук — 60 г,
- финики — 90 г,
- курага — 90 г,
- изюм — 90 г
Приготовление:
Сначала подготавливаю желатин: заливаю его водой и оставляю на 5-10 минут, чтобы он хорошо набух. В миске соединяю творог, сметану и мёд. Пробиваю всё блендером до гладкой, кремовой консистенции без комочков.
Набухший желатин слегка прогреваю в микроволновке примерно 30 секунд, чтобы он полностью растворился. Даю ему немного остыть и вливаю в творожную смесь вместе с ванилином. Всё тщательно перемешиваю.
Орехи слегка подсушиваю на сухой сковороде до появления аромата. Сухофрукты промываю и мелко нарезаю.
Добавляю орехи и сухофрукты в творожную массу и аккуратно перемешиваю, чтобы начинка равномерно распределилась.
Выкладываю массу в форму. Очень удобно использовать обычную пластиковую бутылку с обрезанным верхом — десерт потом получается идеально ровным и красивым. Для удобства можно застелить форму пищевой плёнкой.
Убираю десерт в холодильник минимум на 5-7 часов, а лучше на ночь. За это время он полностью стабилизируется, становится плотным, но при этом остаётся нежным.
Примерное время приготовления: 15 минут + время на охлаждение
Ранее мы писали о том, как приготовить сочные посикунчики.