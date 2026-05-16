1 ч. ложка на горшок – и фикус не унять: зазеленет ярче крокодила – весенняя подкормка
Опытные цветоводы прекрасно знают о необходимости весенней подкормки комнатных растений. Эта процедура стимулирует метаболические процессы и способствует выходу растений из состояния зимнего покоя. Фикус Бенджамина также требует весеннего удобрения.
Агроном Ксения Давыдова поделилась экономичным методом подкормки, не требующим финансовых затрат.
Не отходы, а золото
Удобрение может быть приготовлено из бытовых отходов без всяких усилий. По словам эксперта, для подкормки фикуса Бенджамина может быть использована обычная чайная заварка, при условии отсутствия в ней ароматизаторов.
Приготовление подкормки
Рекомендуется высушить использованные чайные листья, затем добавить одну чайную ложку в горшок с фикусом. После этого следует присыпать заварку верхним слоем почвы и полить растение. Эта мера будет достаточной для восполнения дефицита питательных веществ.
