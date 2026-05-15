Один лишний градус и никакого ИИ: почему судьба фонтанов Петергофа до сих пор зависит от поворота ключа

Фонтаны Петергофа не могут работать без человека.

В эти выходные Петергоф официально «просыпается». Знаменитый Весенний праздник фонтанов дает старт летнему сезону. Но за парадной позолотой и шумом воды скрываются инженерные драмы и почти детективные истории.

Гендиректор музея-заповедника Роман Ковриков в беседе с ТАСС

305 лет без насосов: магия физики

Главная фишка Петергофа — здесь нет ни одного электрического насоса. Вода бежит к фонтанам сама, за счет перепада высот. Эту систему придумал еще Петр I, и в этом году ей исполняется 305 лет.

Многие думают, что сейчас всё управляется компьютерами, но это не так. Искусственный интеллект здесь бессилен. Все задвижки крутят фонтанные мастера вручную.

"Поворот ключа фонтанного мастера неверно на один градус меняет рисунок всего фонтана. Поэтому человека пока не заменит никто", - говорит Роман Ковриков.

Это ювелирный труд, который передается от мастера к мастеру веками.

Куда уходит вода?

Несмотря на надежность старинной системы, над ней нависла угроза. Воды в накопительных прудах становится всё меньше. С чем это связано? Климат меняется, и естественные источники истощаются.

Проблема серьезная: если воды не будет в каналах, фонтаны просто замолкнут. Сейчас этот вопрос решают на уровне правительства. Важно сохранить экосистему так, чтобы знаменитый «Самсон» не остался на сухом пайке.

«Самсон» и его оригинал

Главная загадка Петергофа — судьба оригинальной статуи «Самсон, разрывающий пасть льва». В 1944 году отступающие фашисты вывезли трехтонную бронзовую фигуру. С тех пор ее никто не видел.

Директор Петергофа Роман Ковриков признает: скорее всего, оригинал безвозвратно утрачен. Есть документы, что статуя прибыла в Кенигсберг (нынешний Калининград).

Но, судя по всему, немцы просто переплавили ее на пули или снаряды в конце войны. То, что мы видим сегодня — это копия, созданная сразу после войны.

