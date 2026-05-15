Маленький город, основанный в 1431 году: находится на краю России, защитник русских земель - что здесь посмотреть

Если окажетесь в Псковской области, то обязательно посетите уютный город, который находится на берегу Чудского озера. Речь идет о Гдове. Портал "Городовой" рассказал о нем подробнее.

Первое упоминание о Гдове возникло в 1332 году, при этом датой основания считается 1431 год. Именно в это время была построена крепость для защиты северных рубежей Пскова.

"Это сейчас Гдов - маленький город на границе с Эстонией, а в былые времена он был одним из важнейших форпостов нашей страны. Кто только не пытался завоевать эту территорию. Ливонцы, поляки во главе с королем Стефаном Баторием, а также шведы периодически осаждали Гдов", - сообщает канал "Путешествие по городам и весям".