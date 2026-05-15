Маленький город, основанный в 1431 году: находится на краю России, защитник русских земель - что здесь посмотреть
Если окажетесь в Псковской области, то обязательно посетите уютный город, который находится на берегу Чудского озера. Речь идет о Гдове. Портал "Городовой" рассказал о нем подробнее.
История города
Первое упоминание о Гдове возникло в 1332 году, при этом датой основания считается 1431 год. Именно в это время была построена крепость для защиты северных рубежей Пскова.
"Это сейчас Гдов - маленький город на границе с Эстонией, а в былые времена он был одним из важнейших форпостов нашей страны. Кто только не пытался завоевать эту территорию. Ливонцы, поляки во главе с королем Стефаном Баторием, а также шведы периодически осаждали Гдов", - сообщает канал "Путешествие по городам и весям".
Крепость потеряла свое стратегическое значение только в XVIII веке, когда завершилась Северная война. В 1780 году здесь побывала Екатерина II. В своих заметках она оставила интересную запись: «в Гдове даже воров нет, потому что воровать нечего...».
Сейчас в Гдове проживает не более 3 000 человек, из-за чего по численности населения он находится на 1097 месте из 1117 городов России. Гдов можно отнести к одному из самых маленьких городов страны.
Что посмотреть
Сейчас от крепости остались только валы и части стен, которые были сооружены из валунов. На этой территории находится парк, главной достопримечательностью которого является собор Державной иконы Божьей Матери. Раньше на этом месте находился храм Дмитрия Солунского, но в годы Великой Отечественной войны он был взорван противником.
"В доме Бояринова располагается Гдовский музей истории края. Рядом с ним представлена модель трактора, выпущенная в 1932 году", - рассказывает источник.
Среди частного сектора можно найти парк Победы "Патриот", в котором обязательно стоит прогуляться. В Гдове полностью отсутствует высотная застройка, поэтому здесь сохранился старинный дух, которого так не хватает во многих городах России.
