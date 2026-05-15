Городовой / Полезное / Маленький город, основанный в 1431 году: находится на краю России, защитник русских земель - что здесь посмотреть
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 ч. ложка на горшок – и фикус не унять: зазеленет ярче крокодила – весенняя подкормка Полезное
Один лишний градус и никакого ИИ: почему судьба фонтанов Петергофа до сих пор зависит от поворота ключа Город
У окна под стук колёс: как увидеть Михайловский замок и «пригородный» Петербург по цене билета на трамвай Город
Чемпионы по скороспелости: плоды этих сортов будете собирать уже через 45 дней – на зависть соседям Полезное
Эта говядина по-китайски уничтожила все доставки: пока вы ждёте еду, она уже готова Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Маленький город, основанный в 1431 году: находится на краю России, защитник русских земель - что здесь посмотреть

Опубликовано: 15 мая 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Маленький город, основанный в 1431 году: находится на краю России, защитник русских земель - что здесь посмотреть
Маленький город, основанный в 1431 году: находится на краю России, защитник русских земель - что здесь посмотреть
Legion-Media
Город, который имел большое значение для страны

Если окажетесь в Псковской области, то обязательно посетите уютный город, который находится на берегу Чудского озера. Речь идет о Гдове. Портал "Городовой" рассказал о нем подробнее.

История города

Первое упоминание о Гдове возникло в 1332 году, при этом датой основания считается 1431 год. Именно в это время была построена крепость для защиты северных рубежей Пскова.

"Это сейчас Гдов - маленький город на границе с Эстонией, а в былые времена он был одним из важнейших форпостов нашей страны. Кто только не пытался завоевать эту территорию. Ливонцы, поляки во главе с королем Стефаном Баторием, а также шведы периодически осаждали Гдов", - сообщает канал "Путешествие по городам и весям".

Крепость потеряла свое стратегическое значение только в XVIII веке, когда завершилась Северная война. В 1780 году здесь побывала Екатерина II. В своих заметках она оставила интересную запись: «в Гдове даже воров нет, потому что воровать нечего...».

Сейчас в Гдове проживает не более 3 000 человек, из-за чего по численности населения он находится на 1097 месте из 1117 городов России. Гдов можно отнести к одному из самых маленьких городов страны.

Что посмотреть

Сейчас от крепости остались только валы и части стен, которые были сооружены из валунов. На этой территории находится парк, главной достопримечательностью которого является собор Державной иконы Божьей Матери. Раньше на этом месте находился храм Дмитрия Солунского, но в годы Великой Отечественной войны он был взорван противником.

"В доме Бояринова располагается Гдовский музей истории края. Рядом с ним представлена модель трактора, выпущенная в 1932 году", - рассказывает источник.

Среди частного сектора можно найти парк Победы "Патриот", в котором обязательно стоит прогуляться. В Гдове полностью отсутствует высотная застройка, поэтому здесь сохранился старинный дух, которого так не хватает во многих городах России.

Читайте также на портале "Городовой":

Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Город России, который относится к труднодоступным.

В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.

Полезное