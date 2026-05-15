У окна под стук колёс: как увидеть Михайловский замок и «пригородный» Петербург по цене билета на трамвай
Вы знали, что Петербург долгое время был мировым чемпионом? Наш город официально входил в Книгу рекордов Гиннесса как место с самой длинной трамвайной сетью на планете.
Сейчас мы на почетном втором месте, уступая лишь австралийскому Мельбурну. Разрыв совсем небольшой — около 20 километров.
Для России же Петербург остается абсолютным лидером. Трамвай здесь — это не просто способ доехать до работы, а настоящий символ города.
Экскурсовод Вадим Верещагин рассказал "Городовому", как на трамвае осмотреть достопримечательности города.
Маршрут №3: экскурсия по цене проезда
Если хотите увидеть «тот самый» Петербург, не спешите покупать билеты на туристический автобус. Просто дождитесь трамвая №3. Это, пожалуй, самый атмосферный маршрут в центре.
"Это, пожалуй, один из самых атмосферных маршрутов в центре Петербурга.
Он проходит по Садовой улице, мимо старых доходных домов, каналов, мостов, Юсуповского сада, Михайловского замка, недалеко от Летнего сада и Марсова поля", - говорит эксперт.
Трамвай, который обгоняет пробки
Если вам нужно на юго-запад или в сторону Стрельны, выбирайте трамвай. Местные линии там особенные. Трамваи идут по выделенным путям, поэтому им плевать на любые заторы.
"А если хочется почувствовать уже почти пригородный Петербург, интересен маршрут в сторону Стрельны и юго-запада города.
Там трамвай идёт по выделенной линии, минуя пробки, и поездка получается не только красивой, но и очень удобной", - отмечает экскурсовод.
Почему стоит прокатиться?
Поездка на трамвае — это отличный способ замедлиться. В метро мы видим только стены туннелей, в такси — спину водителя и пробки. А в трамвае вы становитесь зрителем в городском кинотеатре.
Особенно это круто вечером: огни отражаются в воде каналов, а вагон уютно покачивается на стыках рельсов.
"Вообще, петербургский трамвай - это редкий случай, когда обычная поездка превращается почти в экскурсию.
Особенно летом, когда можно спокойно смотреть в окно под характерный стук колёс и наблюдать, как один городской пейзаж постепенно сменяет другой", - говорит Вадим Верещагин.
