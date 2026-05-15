У окна под стук колёс: как увидеть Михайловский замок и «пригородный» Петербург по цене билета на трамвай

Трамвай в Петербурге - это настоящий гид.

Вы знали, что Петербург долгое время был мировым чемпионом? Наш город официально входил в Книгу рекордов Гиннесса как место с самой длинной трамвайной сетью на планете.

Сейчас мы на почетном втором месте, уступая лишь австралийскому Мельбурну. Разрыв совсем небольшой — около 20 километров.

Для России же Петербург остается абсолютным лидером. Трамвай здесь — это не просто способ доехать до работы, а настоящий символ города.

Экскурсовод Вадим Верещагин рассказал "Городовому", как на трамвае осмотреть достопримечательности города.

Маршрут №3: экскурсия по цене проезда

Если хотите увидеть «тот самый» Петербург, не спешите покупать билеты на туристический автобус. Просто дождитесь трамвая №3. Это, пожалуй, самый атмосферный маршрут в центре.

"Это, пожалуй, один из самых атмосферных маршрутов в центре Петербурга. Он проходит по Садовой улице, мимо старых доходных домов, каналов, мостов, Юсуповского сада, Михайловского замка, недалеко от Летнего сада и Марсова поля", - говорит эксперт.

Трамвай, который обгоняет пробки

Если вам нужно на юго-запад или в сторону Стрельны, выбирайте трамвай. Местные линии там особенные. Трамваи идут по выделенным путям, поэтому им плевать на любые заторы.

"А если хочется почувствовать уже почти пригородный Петербург, интересен маршрут в сторону Стрельны и юго-запада города. Там трамвай идёт по выделенной линии, минуя пробки, и поездка получается не только красивой, но и очень удобной", - отмечает экскурсовод.

Почему стоит прокатиться?

Поездка на трамвае — это отличный способ замедлиться. В метро мы видим только стены туннелей, в такси — спину водителя и пробки. А в трамвае вы становитесь зрителем в городском кинотеатре.

Особенно это круто вечером: огни отражаются в воде каналов, а вагон уютно покачивается на стыках рельсов.

"Вообще, петербургский трамвай - это редкий случай, когда обычная поездка превращается почти в экскурсию. Особенно летом, когда можно спокойно смотреть в окно под характерный стук колёс и наблюдать, как один городской пейзаж постепенно сменяет другой", - говорит Вадим Верещагин.

