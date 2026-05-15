Разворот на Шуваловском и три ночи без Витебской: как не запутаться в перекрытиях ЗСД

Опубликовано: 15 мая 2026 19:17
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
В ночь на 16 мая закроют платный участок.

Строители перекрывают важные съезды, чтобы привести дорогу в порядок и достроить новые развязки.

Шуваловский проспект: заезд на юг будет закрыт

Первое важное ограничение коснется жителей Приморского района. В ночь с 15 на 16 мая (с десяти вечера до шести утра) заехать на ЗСД с Шуваловского проспекта в сторону центра и юга не получится.

Дорожники советуют использовать разворот на самом Шуваловском проспекте, сообщили в пресс-службе ЗСД Это добавит пару минут к пути, но позволит выехать на трассу.

Витебская развязка: серия закрытий

Больше всего «достанется» съезду на Витебскую развязку при движении с севера на юг. Здесь работы идут полным ходом, так как строители соединяют ЗСД с будущей Широтной магистралью (ШМСД).

Съезд уже закрывался в ночь с 12 на 13 мая и 14 мая. Теперь на очереди ночь с 16 на 17 мая: финальный этап работ на этой неделе.

Почему это происходит именно сейчас?

Май в Петербурге — традиционное время для дорожных работ. Сейчас дорожники не просто латают дыры. Основная цель — Витебская развязка.

Это один из самых масштабных дорожных проектов города. Когда её достроят, это свяжет ЗСД с восточными районами города и серьезно разгрузит южный участок КАД.

Советы водителям

  1. Следите за табло. На самой магистрали всегда висит актуальная информация о перекрытиях.
  2. Обновите навигатор. Перед выездом проверьте маршрут. Навигаторы обычно «видят» ночные работы.
  3. Запас времени. Ночью на ЗСД машин меньше, но из-за объездов можно потерять лишние 15–20 минут.

Помните: ограничения временные, а ровный асфальт и новые развязки останутся с нами надолго. Берегите нервы и удачи на дорогах!

Ранее «Городовой» рассказывал о ремонте по мосту Александра Невского.

Город