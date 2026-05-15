15-минутный интервал и «ночной дозор» Водоканала: как будет работать Петербург в «Ночь музеев»

В ночь с 16 на 17 мая город не будет спать.

Самое важное: метро ночью работать не будет. Если вы привыкли, что в праздники подземка открыта, в этот раз на неё не рассчитывайте.

Но есть и хорошая новость. Между музеями запустят пять специальных автобусных маршрутов. Они будут курсировать с 23:00 до 06:00.

Как проехать бесплатно? Просто покажите ваш билет на «Ночь музеев».

Как часто ходят? Каждые 15 минут.

Каждые 15 минут. Куда едут? Все основные точки охвачены: Исаакиевская площадь, Невский и Литейный проспекты, проспект Стачек, Васильевский остров.

Деликатный вопрос: где найти туалет

Когда гуляешь всю ночь, это главная проблема. В эту ночь 12 стационарных туалетов в центре не закроются до утра, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга».

Ищите их в Александровском парке, на площади Искусств, у Театральной площади и на Невском, 179.

Больше всего «точек» будет в Петропавловской крепости — там туалеты работают почти на каждом шагу, плюс на Соборной площади дополнительно поставят 15 биотуалетов.

Остальные городские туалеты закроются по обычному графику, так что держитесь ближе к центру и крепости.

Нюансы по билетам и входам

В «Ночь музеев» действует единый билет. В некоторые популярные музеи (например, Кунсткамеру или Эрмитаж) нужно записываться на конкретное время заранее.

Если просто прийти с билетом, можно упереться в закрытую дверь или огромную очередь.

Большинство музеев ждут гостей до 6 утра. Рассчитывайте силы, чтобы встретить рассвет на набережной, а не в очереди на автобус.

