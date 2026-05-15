Якорь на удачу: как поймать новую лимитированную серию «Подорожников»

До конца июля планируют выпустить ещё четыре лимитированных тиража.

В Петербурге запустили новую серию лимитированных карт «Подорожник». На этот раз дизайн посвящен морю, кораблям и важным датам в истории судоходства.

Если вы любите коллекционировать необычные проездные, самое время заглянуть в кассу метро.

Чему посвящены новые выпуски?

Первые две карты из коллекции уже можно найти в продаже:

10 мая вышел тираж в честь 320-летия со дня схода первого корабля со стапелей Адмиралтейства.

19 мая в продажу поступит «Подорожник» к 150-летию «Макаровки» (Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова), сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту. Это главный вуз страны, где растят капитанов, инженеров и ледокольщиков.

Секретный знак для коллекционеров

У этой серии есть своя фишка. На каждой такой карте нарисован специальный символ — маленький якорь.

Это знак того, что карта входит в большой цикл, посвященный истории судоходства Северо-Запада. Всего до конца июля планируют выпустить шесть разных дизайнов. Первые два уже вышли, ждем еще четыре.

Где купить и сколько стоит?

Тут всё просто:

Цена: 90 рублей (как за обычный пластик, без учета баланса). Где искать: в любой кассе метрополитена или в киосках «Организатора перевозок». Тираж: по 25 тысяч штук каждого вида. Кажется, что много, но фанаты разбирают их очень быстро.

Почему это важно для города?

Петербург называют морской столицей не просто для красоты. Здесь находится Главное командование ВМФ, здесь строят огромные суда и работают крупнейшие порты.

Новые карты — это способ напомнить и жителям, и туристам о том, что вся история Питера неразрывно связана с водой и флотом.

Кстати, о «Макаровке»

Для справки: университет имени Макарова — это не просто учебное заведение. Это старейший отраслевой вуз.

Сейчас там учат не только судовождению, но даже защите информации и логистике в Арктике. Так что новый «Подорожник» — отличный подарок для любого студента или выпускника этого вуза.

