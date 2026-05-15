Паутинный клещ на пушечный выстрел не приблизится: агроном Давыдова рассказала, как бороться с паутинным клещом – настоящее спасение
Паутинный клещ представляет собой серьезную угрозу для урожая огурцов. Это мелкое насекомое изначально скрывается на нижней стороне листьев, что затрудняет его своевременное обнаружение и последующее устранение.
Урон от паутинного клеща
Следует подчеркнуть, что паутинный клещ способен нанести огромный ущерб урожаю, поскольку он проявляет высокую агрессивность в отношении растений. Помимо прокалывания листьев и высасывания их соков, паутинный клещ также препятствует процессу фотосинтеза, нарушая тем самым обменные процессы в растении.
В результате урожайность может снизиться вдвое. Особо уязвимы к паутинному клещу огурцы, выращиваемые в тепличных условиях, где отсутствуют естественные враги этого вредителя, а условия благоприятствуют его размножению.
Как бороться с вредителем
Агроном Ксения Давыдова рассказала читателям издания "Городовой", как бороться с вредителем. По словам специалиста, существует множество эффективных методов устранения паутинного клеща.
"В качестве одного из таких методов я предлагаю использовать обычный скипидар. Разлейте его в несколько емкостей и разместите в непосредственной близости от грядок. Клещи даже не заглянут в парник", – рассказала агроном.
