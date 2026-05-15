Паутинный клещ на пушечный выстрел не приблизится: агроном Давыдова рассказала, как бороться с паутинным клещом – настоящее спасение
Паутинный клещ на пушечный выстрел не приблизится: агроном Давыдова рассказала, как бороться с паутинным клещом – настоящее спасение

Опубликовано: 15 мая 2026 14:07
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как избавиться от паутинного клеща на огурцах

Паутинный клещ представляет собой серьезную угрозу для урожая огурцов. Это мелкое насекомое изначально скрывается на нижней стороне листьев, что затрудняет его своевременное обнаружение и последующее устранение.

Урон от паутинного клеща

Следует подчеркнуть, что паутинный клещ способен нанести огромный ущерб урожаю, поскольку он проявляет высокую агрессивность в отношении растений. Помимо прокалывания листьев и высасывания их соков, паутинный клещ также препятствует процессу фотосинтеза, нарушая тем самым обменные процессы в растении.

В результате урожайность может снизиться вдвое. Особо уязвимы к паутинному клещу огурцы, выращиваемые в тепличных условиях, где отсутствуют естественные враги этого вредителя, а условия благоприятствуют его размножению.

Как бороться с вредителем

Агроном Ксения Давыдова рассказала читателям издания "Городовой", как бороться с вредителем. По словам специалиста, существует множество эффективных методов устранения паутинного клеща.

"В качестве одного из таких методов я предлагаю использовать обычный скипидар. Разлейте его в несколько емкостей и разместите в непосредственной близости от грядок. Клещи даже не заглянут в парник", – рассказала агроном.

