Для открытого грунта – идеальны: агроном назвала 2 урожайных сорта – семена еще есть в продаже
Для открытого грунта – идеальны: агроном назвала 2 урожайных сорта – семена еще есть в продаже

Опубликовано: 14 мая 2026 19:15
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Лучшие гибриды для открытого грунта

Среди садоводов особой популярностью пользуются сорта огурцов, предназначенные для выращивания в открытом грунте. Это обусловлено тем, что теплицы зачастую используются для культивации томатов, что существенно ограничивает пространство для огурцов.

Агроном Ксения Давыдова специально для портала "Городовой" рассказала, какие гибриды заслуживают особого внимания.

Гибрид «Верасень F1»

Относится к среднепоздним сортам, период созревания которого составляет около 58 дней. Этот гибрид является пчёлоопыляемым, что делает его оптимальным выбором для открытого грунта.

Плоды этого сорта, как правило, не превышают 10 сантиметров в длину, характеризуются наличием небольших бугорков и насыщенным зелёным цветом. Огурцы отличаются выраженным ароматом, сладким вкусом и высокими вкусовыми качествами. Урожайность достигает до 30 кг с квадратного метра.

Гибрид «Крак F1»

Польской селекции, является среднеранним, созревая через 47 дней после появления всходов. Растение формирует мощные плети, что требует обязательной подвязки к опоре. Опыление осуществляется пчёлами.

Этот сорт проявляет устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, парше, мучнистой росе и вирусу мозаики. Урожайность составляет до 8 кг с квадратного метра, что является умеренным показателем, однако плоды отличаются превосходными вкусовыми характеристиками.

Ранее мы рассказали, какой сорт огурцов можно вырастить на подоконнике.

