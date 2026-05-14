Золотой маникюр: чаевые мастерам выросли, пока Петербург теряет кадры из-за Дубая и налогов

Доход частных мастеров индустрии красоты в Петербурге вырос.

Индустрия красоты в России переживает сложные времена. С одной стороны, мы стали чаще ходить на маникюр и к визажистам. С другой — найти хорошего мастера в привычном салоне у дома становится всё сложнее.

Деньги есть, но не у всех

В 2026 году средний доход частного мастера в России вырос до 137 тысяч рублей, сообщает "Деловой Петербург". Это на 10% больше, чем в прошлом году. Но цифра обманчива.

В Петербурге, например, один мастер может едва наскрести 36 тысяч, а другой — заработать больше 300 тысяч.

Интересный факт: россияне стали щедрее на чаевые. Особенно везёт мастерам маникюра — им «на чай» оставляют в среднем по 330 рублей (рост на 56%).

А вот петербуржцы внезапно стали экономными: количество переводов на чай в Северной столице рухнуло на 22%.

Спрос зашкаливает

Несмотря на рост цен, мы не готовы отказываться от ухода за собой. В Петербурге спрос на услуги визажистов взлетел почти вдвое (+89%). На маникюр и брови очереди выросли на 80%.

Цены при этом «кусаются»:

Макияж — от 3600 руб.

Стрижка — от 2400 руб.

Брови и ресницы — от 1700 руб.

Маникюр — от 1500 руб.

Великий исход самозанятых

Главная головная боль владельцев салонов — мастера массово уходят «на вольные хлеба». Больше всего в свободное плавание тянет барберов и мастеров маникюра.

Причина проста: налоги. После реформы 2026 года салоны обязаны платить огромные взносы и НДС (до 22%), содержать администраторов и уборщиц.

А самозанятый мастер платит всего 4–6% налога. Разница в доходах колоссальная.

Математика «работы на себя»

Кажется, что работать на себя — это золотая жила. Но давайте посчитаем расходы одиночки:

Аренда кабинета или кресла: 25–50 тыс. руб. Расходники (лаки, шампуни, краска): 15–35 тыс. руб. Обучение и ремонт техники.

В итоге «чистыми» на руки мастер получает 60–80 тысяч рублей. В обычном салоне эконом-класса платят столько же, но там за тебя решают все проблемы и идет трудовой стаж.

Настоящие деньги (от 150 тысяч и выше) в найме видят только топовые стилисты в премиум-сегменте.

Куда делись все мастера?

В Петербурге за последние 5 лет салоны потеряли почти треть сотрудников. И заменить их некем.

Молодежь не хочет в индустрию. Зачем стоять 10 часов на ногах, если можно пойти в IT или вести блог?

Мигранты уезжают. Мастера из СНГ, которые раньше работали в каждой парикмахерской, теперь выбирают Дубай, Турцию или Казахстан.

Скорее всего, формат «салона у дома» будет постепенно вымирать. Индустрия распадается на два лагеря: очень дорогой премиум-сервис и частники, работающие в маленьких кабинетах или коворкингах.

За качественный сервис и официальный чек придется платить всё больше.

