Золотой маникюр: чаевые мастерам выросли, пока Петербург теряет кадры из-за Дубая и налогов
Индустрия красоты в России переживает сложные времена. С одной стороны, мы стали чаще ходить на маникюр и к визажистам. С другой — найти хорошего мастера в привычном салоне у дома становится всё сложнее.
Деньги есть, но не у всех
В 2026 году средний доход частного мастера в России вырос до 137 тысяч рублей, сообщает "Деловой Петербург". Это на 10% больше, чем в прошлом году. Но цифра обманчива.
В Петербурге, например, один мастер может едва наскрести 36 тысяч, а другой — заработать больше 300 тысяч.
Интересный факт: россияне стали щедрее на чаевые. Особенно везёт мастерам маникюра — им «на чай» оставляют в среднем по 330 рублей (рост на 56%).
А вот петербуржцы внезапно стали экономными: количество переводов на чай в Северной столице рухнуло на 22%.
Спрос зашкаливает
Несмотря на рост цен, мы не готовы отказываться от ухода за собой. В Петербурге спрос на услуги визажистов взлетел почти вдвое (+89%). На маникюр и брови очереди выросли на 80%.
Цены при этом «кусаются»:
- Макияж — от 3600 руб.
- Стрижка — от 2400 руб.
- Брови и ресницы — от 1700 руб.
- Маникюр — от 1500 руб.
Великий исход самозанятых
Главная головная боль владельцев салонов — мастера массово уходят «на вольные хлеба». Больше всего в свободное плавание тянет барберов и мастеров маникюра.
Причина проста: налоги. После реформы 2026 года салоны обязаны платить огромные взносы и НДС (до 22%), содержать администраторов и уборщиц.
А самозанятый мастер платит всего 4–6% налога. Разница в доходах колоссальная.
Математика «работы на себя»
Кажется, что работать на себя — это золотая жила. Но давайте посчитаем расходы одиночки:
- Аренда кабинета или кресла: 25–50 тыс. руб.
- Расходники (лаки, шампуни, краска): 15–35 тыс. руб.
- Обучение и ремонт техники.
В итоге «чистыми» на руки мастер получает 60–80 тысяч рублей. В обычном салоне эконом-класса платят столько же, но там за тебя решают все проблемы и идет трудовой стаж.
Настоящие деньги (от 150 тысяч и выше) в найме видят только топовые стилисты в премиум-сегменте.
Куда делись все мастера?
В Петербурге за последние 5 лет салоны потеряли почти треть сотрудников. И заменить их некем.
- Молодежь не хочет в индустрию. Зачем стоять 10 часов на ногах, если можно пойти в IT или вести блог?
- Мигранты уезжают. Мастера из СНГ, которые раньше работали в каждой парикмахерской, теперь выбирают Дубай, Турцию или Казахстан.
Скорее всего, формат «салона у дома» будет постепенно вымирать. Индустрия распадается на два лагеря: очень дорогой премиум-сервис и частники, работающие в маленьких кабинетах или коворкингах.
За качественный сервис и официальный чек придется платить всё больше.
