Самый модный маникюр на май-2026: стильные оттенки и современный дизайн — для тех, кто в тренде

Маникюр - это то, что придает женскому образу индивидуальность. Аккуратные ухоженные ногти подчеркивают естественную красоту женщины и делают ее более уверенной в себе. Но важно следить за трендами, чтобы маникюр всегда выглядел стильно и современно. Так, весной-2026 дизайнеры делают ставку на нюд, эффект "дорогих" рук и минимализм с акцентом. Используя эти принципы, вы создадите на ногтях модный и современный дизайн. Эксперты дзен-канала "Женский Стиль/ Мода" рассказали, какие оттенки и дизайны будут в тренде в мае-2026.

Перечислим самые модные варианты маникюра на следующий месяц.

Молочный нюд с глянцем

Универсальный оттенок, который подходит как для молодых, так и для возрастных рук. Выглядит дорого и ухоженно, визуально удлиняет пальцы. Но следите, чтобы белый слой не оказался слишком плотным, иначе современный дизайн превратится в ногти, покрашенный канцелярским корректором.

Френч «по-новому»

Вариант для тех, кто ценит классику, но готов к экспериментам. Микрофренч или цветная тонкая линия на ногтевой пластине придают образу современность. Если нанести тонкую линию на нюдовую основу, то руки будут выглядеть дорого и статусно. А вот толстая белая полоска испортит дизайн - она "разрежет" ноготь и добавит тяжесть.

Минималистичные цветы

Какой же май без цветов! Но в этом году, в сезоне, которым правят принципы минимализма, цветы не должны быть пышными, цветастыми, громоздкими. 1-2 лаконичных бутончика создадут весеннее настроение и не перегрузят образ. Отличный вариант для романтичных натур.

Пастельные оттенки

А это уже версия для тех, кто любит цвет, но не желает придавать образу крикливость и вычурность. Пастельные оттенки освежат ручки и визуально омолодят и облегчат их. Но следите, чтобы оттенки не получились грязными или припыленными - такие тона создадут эффект "уставшей" возрастной кожи.

«Голые ногти»

Этот тренд стал популярен пару лет назад, но сразу надежно "зацепился" в бьюти-сфере и, кажется, не собирается нас покидать. Идеальный вариант для женщин, которые ценят натуральность и статус. При выполнении маникюра все внимание уделяется не дизайну, а качеству ногтей и кожи. В Европе этот тренд давно ассоциируется с высоким уровнем ухода.

"Ошибка: игнорировать кутикулу и форму - в таком варианте видны все нюансы", - предупреждают эксперты.

Выбирайте любой из предложенных вариантов, но не допускайте указанных ошибок, и тогда ваш маникюр на май-2026 сделает из вас настоящую икону стиля.

