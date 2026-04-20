Главные тренды сезона: что носят петербургские модницы весной-летом-2026 — советы стилистов

Стилисты рассказали, какие вещи стали главными трендами весны-лета-2026 в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург считают мрачным и дождливым городом, но это не мешает местным модницам всегда красиво, стильно и современно выглядеть. Даже темные вещи на петербурженках смотрятся не скучно, а элегантно и изящно. Эксперты сообщества "PRO Женщин Санкт-Петербург" рассказали, какие вещи стали трендами Северной столицы весной-летом 2026 года.

Главную палитру сезона составили следующие оттенки: кремовый, белый, красный, мягкие пастели, серебристые и натуральные тона. Эти цвета прекрасно подходят для питерской весны.

Что касается вещей гардероба, то актуальны для женщин следующие варианты:

легкие плащи и тренч-пальто;

широкие брюки и палаццо;

удлиненные жакеты;

мягкие платья с драпировками;

комбинации из разных текстур.

Если сомневаетесь в выборе материалов для одежды, то отдавайте предпочтение натуральному льну и хлопку, тонкому трикотажу, легким смесям. Все эти изделия смотрятся элегантно, статусно, но при этом очень комфортны для нестабильной питерской погоды.

Если вы не слишком хорошо умеет миксовать разные детали гардероба, то можно воспользоваться любой из схем, составленной стилистами:

нейтральный комплект + яркая деталь;

минимализм + выразительный аксессуар;

монохромный образ с текстурой.

И еще несколько профессиональных рекомендаций помогут составить стильный, модный и современный питерский образ:

комбинируйте брендовые вещи с тем, что уже куплено, поскольку всего одна дорогая вещь может изменить целую картину;

подчеркивайте цветом не вашу приверженность моде, а ваше внутреннее состояние;

обратите внимание на посадку и пропорции - это то, что всегда работает.

