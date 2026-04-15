Научный город 1500 года во Всеволожском районе: есть свой Биг-Бен — место, где природа, история и наука сплелись воедино
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Научный город 1500 года во Всеволожском районе: есть свой Биг-Бен — место, где природа, история и наука сплелись воедино

Опубликовано: 15 апреля 2026 06:41
 Проверено редакцией
Legion-Media
Что будет интересно посмотреть туристам в небольшом городе в Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленинградской области есть небольшой городок, о котором мало кто знает даже из питерцев. Чаще всего он знаком тем, кто занимается наукой, поскольку город считается научным. Но и помимо своих научных достопримечательностей здесь есть что посмотреть. Автор сообщества ВК "Питер в кармане" рассказал, что интересного можно увидеть в этом городке.

Речь идет о городе Колтуши. Впервые он упоминается в 1500 году, но статус города получил лишь в 2023 году. Первое, что бросается в глаза - это рельеф. Колтуши занимают южную часть Карельской гряды, а потому привычный горизонт здесь сменяется эффектными холмами и возвышенностями. Здесь особенный воздух - чистый и свежий, ведь крупных заводов поблизости нет, а в центре красуется жемчужина города - живописное Колтушское озеро, где можно покататься на лодках и катамаранах или просто отдохнуть с удочкой в руке.

Именно в Колтушах в XX веке обосновался Иван Петрович Павлов, первый российский лауреат Нобелевской премии. В этом месте ученый и проводил свои эксперименты при изучении условных рефлексов. В настоящее время в здании Старой лаборатории работает музей И. П. Павлова , где можно увидеть экспозицию о жизни великого учёного.

Приехав в колтуши, обязательно посетите следующие локации:

  • биостанция Ивана Павлова. Памятник архитектуры и музей;
  • храмовый комплекс Пророка Божия Илии;
  • Колтушский Биг-Бен. Часовая башня, представляющая собой уменьшенный вариант лондонской;
  • декоративный маяк и мемориал, посвященный морякам-подводникам. Установлен в честь десятой годовщины трагедии атомной подводной лодки «Курск».

Как видите, город достаточно интересен с точки зрения туризма. Природа, наука и история соединяются тут воедино, экологически чистый воздух влечет тех, кто устал от смога мегаполиса, а потому Колтуши - идеальный вариант для отдыха выходного дня.

Автор:
Анна Леонова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью