Кладбище староверов и колдунов: самое мистическое место Петербурга — даже местные обходят стороной

Малоизвестное и загадочное кладбище Санкт-Петербурга: кто похоронен и где находится

Есть шутка, что на кладбищах Санкт-Петербурга туристов больше, чем на смотровых площадках. Но речь идет о самых больших кладбищах - Пискаревском, Богословском, Смоленском, Новодевичьем и еще нескольких других местах захоронения. Но есть в Северной столице и менее известное кладбище, на котором посетителей почти не бывает и которое пугает даже местных жителей. Автор дзен-канала "GREEBANAL- История Санкт-Петербурга" рассказывает, что это за место, кто здесь похоронен и где оно находится.

Речь идет Малоохтинском раскольничьем кладбище, которое находится на Новочеркасском проспекте, во дворах, среди жилых домов. Об этом месте мало кто знает, ведь его территория составляет всего 3 гектара. Это старейшее кладбище, основанное в 1760 году. Здесь хоронили староверов, а также нищих, самоубийц и даже колдунов. Кладбище закрыли в 1946 году, но его до сих пор используют для урновых захоронений.

Автор блога прошлась по территории и рассказала, какие люди здесь нашли последнее пристанище.

Семейство Скрябиных

Это купцы, владельцы лавки в Гостином и Апраксином дворе. Глава семейства, по легенде, занимался алхимией и черной магией. Скрябины - родственники Вячеслава Михайловича Молотова, министра иностранных дел, и именно благодаря этому родству кладбище и сохранилось. Все умершие - представители мужского пола, которые скончались в один год. Поговаривают, что из-за увлечения главы семейства чернокнижием во время эпидемии холеры все его наследники мужского пола, включая даже незаконнорожденных, умерли.

Ефим Бекренев

Купец-старовер, занимавшийся поставкой колонн для Казанского собора.

«Под сим камнем погребено тело петрозаводского первой гильдии купца Бекренева, окончившего жизнь в октябре месяце 1803 года, который отважился принять для Казанской церкви выломку гранитных колонн, и большую часть выломал и доставил, что тош может служить ему памятником», - гласит надгробная надпись.

Пиккиевы

Влиятельная купеческая семья, организовавшая в своем доме на Моховой единственную моленную в Петербурге. Храмы староверам не разрешалось посещать, поэтому им приходилось довольствоваться моленными в частных домах, где собиралось человек по 500. На кладбище захоронены шестеро детей Пиккиевых, которые умерли в один год - самому старшему было 7 лет.

Кокоревы

Василий Кокорев был миллионером, патриотом и славянофилом. Он первым открыл в Москве картинную галерею еще до Третьякова. Умер от инфаркта, был похоронен в специальных старорусских одеяниях в вытесанном из дуба гробу без единого гвоздя

Говорят, на кладбище нередко находят истерзанные тушки животных. В общем, местечко жутковатое, но отчаянных любителей мистики заинтересует.

