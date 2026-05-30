Вот почему я больше не делаю классический чахохбили: этот вариант вкуснее в разы

Шампиньоны в этом рецепте добавляют глубину вкуса, делая блюдо по-настоящему невероятным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".

Ингредиенты:

курица — 2 кг,

лук репчатый — 2 шт.,

помидоры — 4 шт.,

чеснок — 5 зубчиков,

шампиньоны — 300 г,

сливочное масло — 40 г,

мука — 4 ст. л.,

соль — по вкусу,

специи (хмели-сунели, имеретинский шафран, острый перец) — по вкусу,

зелень (кинза, петрушка, базилик) — по вкусу,

куриный или овощной бульон — 2-3 стакана.

Приготовление

Сначала я промываю курицу и разделываю её на порционные куски среднего размера. Важно оставить кожицу — именно она удерживает соки внутри мяса.

В глубокой сковороде растапливаю сливочное масло. Когда оно начинает слегка шипеть, выкладываю курицу и обжариваю до румяной корочки со всех сторон. Затем перекладываю мясо в отдельную посуду.

В той же сковороде добавляю мелко нарезанный лук и обжариваю до мягкости. Затем добавляю очищенные и измельчённые помидоры и даю им немного протомиться.

Нарезанные шампиньоны добавляю к овощам, сразу же всыпаю соль и специи. Всё перемешиваю, накрываю крышкой и тушу около 10 минут, пока грибы не дадут сок.

Через сито аккуратно добавляю муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.

В кастрюлю возвращаю курицу, добавляю овощно-грибную основу и заливаю горячим бульоном. Тушу на минимальном огне — около 35-40 минут. Готовность проверяю по мясу: оно должно легко отходить от костей.

В готовое блюдо добавляю измельчённый чеснок, накрываю крышкой и даю настояться 5-7 минут, чтобы аромат раскрылся полностью.

Подаю горячим, щедро посыпав свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

Личный опыт

Я добавляю к блюду несколько чайных ложек соевого соуса — так вкус всех ингредиентов раскрывается гораздо сильнее.

