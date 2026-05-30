Вот почему я больше не делаю классический чахохбили: этот вариант вкуснее в разы
Шампиньоны в этом рецепте добавляют глубину вкуса, делая блюдо по-настоящему невероятным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".
Ингредиенты:
- курица — 2 кг,
- лук репчатый — 2 шт.,
- помидоры — 4 шт.,
- чеснок — 5 зубчиков,
- шампиньоны — 300 г,
- сливочное масло — 40 г,
- мука — 4 ст. л.,
- соль — по вкусу,
- специи (хмели-сунели, имеретинский шафран, острый перец) — по вкусу,
- зелень (кинза, петрушка, базилик) — по вкусу,
- куриный или овощной бульон — 2-3 стакана.
Приготовление
Сначала я промываю курицу и разделываю её на порционные куски среднего размера. Важно оставить кожицу — именно она удерживает соки внутри мяса.
В глубокой сковороде растапливаю сливочное масло. Когда оно начинает слегка шипеть, выкладываю курицу и обжариваю до румяной корочки со всех сторон. Затем перекладываю мясо в отдельную посуду.
В той же сковороде добавляю мелко нарезанный лук и обжариваю до мягкости. Затем добавляю очищенные и измельчённые помидоры и даю им немного протомиться.
Нарезанные шампиньоны добавляю к овощам, сразу же всыпаю соль и специи. Всё перемешиваю, накрываю крышкой и тушу около 10 минут, пока грибы не дадут сок.
Через сито аккуратно добавляю муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
В кастрюлю возвращаю курицу, добавляю овощно-грибную основу и заливаю горячим бульоном. Тушу на минимальном огне — около 35-40 минут. Готовность проверяю по мясу: оно должно легко отходить от костей.
В готовое блюдо добавляю измельчённый чеснок, накрываю крышкой и даю настояться 5-7 минут, чтобы аромат раскрылся полностью.
Подаю горячим, щедро посыпав свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 1 час 30 минут
Личный опыт
Я добавляю к блюду несколько чайных ложек соевого соуса — так вкус всех ингредиентов раскрывается гораздо сильнее.
