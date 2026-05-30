Шаверма или шаурма: чем отличаются два блюда и где в Петербурге продают самый лучший стритфуд

Москва и Петербург спорят во многом, в том числе как нужно готовить знаменитую еду на улице.

Шаурма или шаверма: в чем разница?

По сути — одно и то же. Разница в названиях пошла от того, из каких стран приехали первые повара. В Москву рецепт везли из одних регионов (Сирия, Ливан), в Петербург — из других.

Со временем по сути одно блюдо превратилось в два разных кулинарных мира. Шеф-повар

Павел Шолохов рассказал "Городовому", в чем разница между петербургской шавермой и московской шаурмой.

Петербургский минимализм против московского «салата»

По словам эесперта, главная беда московской шаурмы — капуста. Туда часто пихают белокочанную капусту и корейскую морковку.

Это делают для веса, чтобы порция была огромной, а дорогого мяса можно было положить поменьше.

В Петербурге классика — это только мясо, свежий огурец и хороший помидор. Если хочется хруста, лучше взять салат «Айсберг». Он дает свежесть, а не тяжесть.

Вечная битва соусов

По словам шеф-плвара, в Москве он часто пробовал шаурму и там с соусом не заморачиваются: берут жирный майонез, бахают туда чеснок и зелень.

"В сочетании майонез, капуста, кура, если правильно приготовить, соус сделать на кефире либо на йогурте, то это считается как диетическая пища. В Петербурге можно найти такую. В Москве — нет. В Москве всё с майонезом, что портит вкус. Понятно, что есть заведения, которые подороже, там могут с йогуртом сделать", - говорит эксперт.

Как ее подают?

В Москве шаурму обычно закручивают со всех сторон, как конверт или бурито. Удобно есть на ходу. В Петербурге часто оставляют верх открытым. Ты видишь сочное мясо и овощи сразу.

Но будь осторожен: такая конструкция может потечь, её нужно держать строго вертикально.

Секретный рецепт: как сделать дома

Хочешь крутую шаверму? Вот пара советов от шеф-повара:

"Маринуем курицу в паприке, чесноке и соли. Добавь щепотку тростникового сахара — при жарке он даст карамельную корочку. Берем только лавашик, свежие огурцы и помидоры. Никакой старой капусты, если хочется, то лучше взять айсберг. Соус я обычно делаю из греческого йогурта и майонеза в пропорциях 60 на 40. Меньше майонеза. Либо взять кефирчик пожирнее. Туда же чесночка пару зубчиков, укропа, кинзы. Петрушка необязательна, потому что она перебьёт немного своим ароматом. И все это пробить блендером. Можно выдавить пару долек лимона. Огурчик, помидорчик, курочка жареная. Этот соус сворачиваем, обжариваем. Это есть полезно, вкусно и относительно диетически", - говорит эксперт.

Сам шеф-повар рекомендует покупать шаверму именно в Петербурге. Он недавно открыл для новое место, где продают вкусный стритфуд, и оно находится в Кудрово.

"Я живу в Невском районе, и мне на машине 15 минут до туда доехать. Заведение называется "Солнышко". Владельцы этого заведения, они египтяне. Они делают шаверму на арабский лаваш, но есть и в обычном. Соус у них бешамель: это мука, масло сливочное, молоко и получается жидкая сметанка", - говорит Павел Шолохов.

Выбирайте правильную шаверму и обязательно воспользуйтесь советом шеф-повара.