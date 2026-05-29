Какие недостатки Вьетнама могут испортить отпуск - лучше узнать до покупки путевки: до Турции местным курортам далеко
Какие недостатки Вьетнама могут испортить отпуск - лучше узнать до покупки путевки: до Турции местным курортам далеко

Опубликовано: 29 мая 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Legion-Media
Названы основные недостатки курортов Вьетнама

Вьетнам пользуется большой популярностью у российских туристов из-за круглогодичного сезона, низких цен, комфортных пляжей. Но у местных курортов есть и недостатки. Лучше узнать о них до поездки, иначе настроение может быть испорчено.

Антисанитария

В отелях будет поддерживаться хоть какая-то чистота, но если выйти в любой местный город, то можно увидеть настоящий Вьетнам. Здесь моют посуду прямо на дорогах, везде валяется мусор, при этом и еда продается в антисанитарных условиях.

Бардак на дорогах

Движение на дорогах Вьетнама очень напоминает Индию, Египет. Водители постоянно сигналят, не включают поворотники, не пропускают пешеходов и могут передвигаться прямо по тротуару. Также здесь очень много мопедов.

Низкий уровень сервиса

"Вьетнам не дотягивает по уровню сервиса не только до Европы или Турции, но даже до Таиланда. Туристы часто называют администраторов грубоватыми, уборщиков — ленивыми, официантов — невежливыми. Многие путешественники сразу после заезда самостоятельно убираются там, куда не дотянулась рука обслуживающего персонала", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Своеобразная кухня

Кухня Вьетнама нравится не всем туристам, так как здесь любят острое, чаще всего подают блюда во фритюре, в гарниры кладут ананасы и не боятся смешивать морепродукты со свининой.

Опыт автора

"Я была во Вьетнаме несколько раз. В отеле, в котором я останавливалась, всегда было чисто, но вот на улице мне было находиться некомфортно. Слишком грязно. У нас такого точно не встретить", - сообщила Полина Аксенова.

