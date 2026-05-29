Эта сливочная гречка с грибами затмила даже мясные блюда: обычная крупа превращается в кулинарный шедевр
Невероятно нежная, сливочная и ароматная гречка с грибами - блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Коршикова Любовь"
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г,
- лук — 1 шт.,
- чеснок — 1 зубчик,
- гречка — 250 г,
- вода — 500 мл,
- сливки 20-33% — 130 мл,
- моцарелла или любой сыр — 30 г,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- тимьян — 1/2 ч. л.,
- сушёный чеснок — 1 ч. л.
Приготовление
Сначала я разогреваю сковороду и обжариваю мелко нарезанные лук и чеснок до прозрачности и лёгкого аромата.
Шампиньоны нарезаю довольно крупными кусочками и отправляю к луку. Обжариваю грибы до красивого золотистого цвета. В этот момент обязательно немного солю.
Затем добавляю хорошо промытую гречку и перемешиваю её с грибами, чтобы крупа впитала часть аромата.
Вливаю воду, ещё немного подсаливаю, накрываю крышкой и готовлю примерно 20 минут — до полной готовности гречки.
Когда крупа становится мягкой и впитывает жидкость, вливаю сливки. Добавляю чёрный перец, сушёный чеснок, тимьян и натёртый сыр.
Всё хорошо перемешиваю и прогреваю ещё около 5 минут. За это время сыр расплавляется, а гречка становится нежной.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
Я люблю добавить в этот рецепт пару веточек свежего базилика — так вкус становится ещё интереснее.
