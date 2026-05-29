Городовой / Полезное / Эта сливочная гречка с грибами затмила даже мясные блюда: обычная крупа превращается в кулинарный шедевр
Эта сливочная гречка с грибами затмила даже мясные блюда: обычная крупа превращается в кулинарный шедевр

Опубликовано: 29 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Если вам кажется, что гречка — это скучно, значит, вы ещё не пробовали готовить её таким способом.

Невероятно нежная, сливочная и ароматная гречка с грибами - блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Коршикова Любовь"

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 300 г,
  • лук — 1 шт.,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • гречка — 250 г,
  • вода — 500 мл,
  • сливки 20-33% — 130 мл,
  • моцарелла или любой сыр — 30 г,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • тимьян — 1/2 ч. л.,
  • сушёный чеснок — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала я разогреваю сковороду и обжариваю мелко нарезанные лук и чеснок до прозрачности и лёгкого аромата.

Шампиньоны нарезаю довольно крупными кусочками и отправляю к луку. Обжариваю грибы до красивого золотистого цвета. В этот момент обязательно немного солю.

Затем добавляю хорошо промытую гречку и перемешиваю её с грибами, чтобы крупа впитала часть аромата.

Вливаю воду, ещё немного подсаливаю, накрываю крышкой и готовлю примерно 20 минут — до полной готовности гречки.

Когда крупа становится мягкой и впитывает жидкость, вливаю сливки. Добавляю чёрный перец, сушёный чеснок, тимьян и натёртый сыр.

Всё хорошо перемешиваю и прогреваю ещё около 5 минут. За это время сыр расплавляется, а гречка становится нежной.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Я люблю добавить в этот рецепт пару веточек свежего базилика — так вкус становится ещё интереснее.

Ранее мы писали о том, как правильно приготовить тесто для пельменей.

