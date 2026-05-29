Секрет выращивания картофеля без парши: советы агронома Давыдовой – клубни хоть на выставку вези
Парша представляет собой серьёзную угрозу для урожая картофеля и яблонь. Это грибковое заболевание, способное поражать листья, цветки, плоды и побеги, что приводит к значительным потерям урожая. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по эффективной борьбе с паршой картофеля.
Причины возникновения парши
Развитие парши часто обусловлено нарушениями севооборота, засушливыми погодными условиями, избыточным внесением золы и ненадлежащим агротехническим уходом.
К сожалению, лечение парши клубневых культур не представляется возможным, что подчёркивает важность профилактических мер.
Как не допустить развития парши
Обязательно сжигайте остатки корней и ботвы, избегайте посадки картофеля на заражённых участках в течение трёх лет и осуществляйте дезинфекцию клубней перед посадкой.
Важно не допускать переувлажнения почвы, использовать мульчи из соломы и сена, а также применять удобрения, содержащих триходерму. Для человека парша не представляет угрозы. Поражённые паршой части растений (ягоды, клубни, плоды) после очистки пригодны для употребления в пищу.
