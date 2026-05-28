Не более 25%: агроном назвал правила пасынкования томатов – будете собирать по 10 кг плодов с куста
Не более 25%: агроном назвал правила пасынкования томатов – будете собирать по 10 кг плодов с куста

Опубликовано: 28 мая 2026 19:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Не более 25%: агроном назвал правила пасынкования томатов – будете собирать по 10 кг плодов с куста
Как пасынковать томаты правильно

В июне садоводы-огородники сталкиваются с проблемой избыточного разрастания томатных кустов. Из пазух листьев активно развиваются боковые побеги — пасынки, которые приводят к чрезмерному загущению посадок, оттягивают на себя питательные вещества и снижают интенсивность плодоношения. Тем не менее, удаление этих побегов требует обдуманного подхода.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по правильному пасынкованию томатов, способствующие значительному увеличению урожайности.

Прежде всего, важно учитывать, что за одну процедуру допускается удаление не более 25% зеленой массы растения, даже при сильном загущении куста. Оптимальное время для проведения работ — утренние или вечерние часы, с интервалом в 5-7 дней. Специалист выделила ключевые правила формирования куста:

«Первый — формировать крупноплодные индетерминантные сорта строго в два стебля. Второй — для засолочных томатов допускается три стебля. Третий — удалять пасынки размером 5-7 сантиметров. Четвертый — проводить операции каждые 5-7 дней. Пятый — оставлять пеньки высотой 1-2 сантиметра».

При соблюдении этих простых правил урожайность значительно возрастет.

Ранее мы рассказали, как победить слизней в огороде.

