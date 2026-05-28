Секрет мягких кальмаров раскрыт: готовятся быстрее, чем макароны — томлю в сметане

Эти кальмары получаются невероятно нежными, сочными и буквально тают во рту. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Что приготовить".

Ингредиенты:

кальмары — 400 г,

сметана — 150 г,

морковь — 1 шт.,

лук — 1 шт.,

томатная паста — 1 ст. л.,

сливочное масло — 25 г,

соль — по вкусу,

чёрный молотый перец — по вкусу,

свежая петрушка — для подачи.

Приготовление

Если кальмары неочищенные, сначала удаляю внутренности и вытаскиваю прозрачную пластину внутри тушки. Затем снимаю плёнку. Чтобы она отходила легче, опускаю кальмары в кипяток примерно на 30 секунд.

После этого хорошо обсушиваю тушки бумажным полотенцем и нарезаю кольцами. Лук режу тонкими полукольцами, а морковь натираю на крупной тёрке.

На сковороде разогреваю смесь растительного и сливочного масла. Выкладываю овощи и обжариваю около 5 минут, пока лук не станет прозрачным, а морковь — мягкой.

Затем добавляю сметану и томатную пасту. Солю, перчу и хорошо перемешиваю. На минимальном огне прогреваю соус ровно минуту.

Добавляю кольца кальмаров в соус, перемешиваю и тушу под крышкой не дольше 3 минут. Именно здесь скрывается главный секрет нежности. Если передержать кальмары хотя бы немного дольше, они станут жёсткими.

После выключения огня оставляю блюдо под крышкой ещё на 10 минут — за это время кальмары доходят до идеальной текстуры и пропитываются соусом.

Перед подачей посыпаю свежей петрушкой.

Примерное время приготовления: 30 минут

Личный опыт

Сметану я иногда заменяю на сливки — убираю томатную пасту и вместо неё добавляю несколько пропущенных через пресс зубчиков чеснока.

