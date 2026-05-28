Секрет мягких кальмаров раскрыт: готовятся быстрее, чем макароны — томлю в сметане
Эти кальмары получаются невероятно нежными, сочными и буквально тают во рту. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Что приготовить".
Ингредиенты:
- кальмары — 400 г,
- сметана — 150 г,
- морковь — 1 шт.,
- лук — 1 шт.,
- томатная паста — 1 ст. л.,
- сливочное масло — 25 г,
- соль — по вкусу,
- чёрный молотый перец — по вкусу,
- свежая петрушка — для подачи.
Приготовление
Если кальмары неочищенные, сначала удаляю внутренности и вытаскиваю прозрачную пластину внутри тушки. Затем снимаю плёнку. Чтобы она отходила легче, опускаю кальмары в кипяток примерно на 30 секунд.
После этого хорошо обсушиваю тушки бумажным полотенцем и нарезаю кольцами. Лук режу тонкими полукольцами, а морковь натираю на крупной тёрке.
На сковороде разогреваю смесь растительного и сливочного масла. Выкладываю овощи и обжариваю около 5 минут, пока лук не станет прозрачным, а морковь — мягкой.
Затем добавляю сметану и томатную пасту. Солю, перчу и хорошо перемешиваю. На минимальном огне прогреваю соус ровно минуту.
Добавляю кольца кальмаров в соус, перемешиваю и тушу под крышкой не дольше 3 минут. Именно здесь скрывается главный секрет нежности. Если передержать кальмары хотя бы немного дольше, они станут жёсткими.
После выключения огня оставляю блюдо под крышкой ещё на 10 минут — за это время кальмары доходят до идеальной текстуры и пропитываются соусом.
Перед подачей посыпаю свежей петрушкой.
Примерное время приготовления: 30 минут
Личный опыт
Сметану я иногда заменяю на сливки — убираю томатную пасту и вместо неё добавляю несколько пропущенных через пресс зубчиков чеснока.
