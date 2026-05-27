Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный
Даже если взять хорошее мясо, свежие овощи и проверенный рецепт, суп иногда всё равно получается бледным и каким-то "пустым". Автор Дзен-канала "Кулинарный техникум" Елена Тарасова рассказала, в чём причина невкусного борща.
Выяснилось, что проблема кроется в уксусе. По традиции его используют для того, чтобы свёкла сохранила яркий рубиновый цвет. Но на деле именно он портит вкус блюда.
Почему уксус только портит борщ
Уксус делает вкус слишком резким и перебивает естественную сладость свёклы. А ведь именно эта лёгкая сладковатая нотка делает борщ глубоким и по-настоящему уютным.
Кроме того, кислота приглушает аромат чеснока, зелени и свежих овощей. В итоге вкус получается менее насыщенным.
Как получить яркий цвет без уксуса
Готовить свёклу теперь надо иначе. Я натираю её на крупной тёрке и обжариваю на небольшом количестве масла. Затем добавляю томатную пасту и немного бульона, после чего тушу всё вместе.
Во время тушения обязательно добавляю щепотку сахара. В итоге борщ получается ярким, густым и очень ароматным — без лишней кислоты.
Личный опыт
Когда я впервые попробовал приготовить борщ без уксуса, суп получился насыщенно-рубиновым, а вкус стал намного мягче, глубже и гармоничнее. С тех пор уксус в мой суп больше не попадает.
