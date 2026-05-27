Не квас и не кефир: 3 неожиданные заправки для окрошки — в сто раз вкуснее надоевшей классики

Вечные споры чем заправлять окрошку можно закрывать.

Попробовал несколько интересных вариантов и понял: даже простая окрошка может заиграть совершенно по-новому. Три необычных способа я вычитал в блоге "В саду у Валентинки".

Вариант №1. Яично-укропная заправка

Этот вариант подходит практически для любой основы — кваса, кефира или простокваши. Заправка делает вкус мягким, а саму окрошку — ароматной и насыщенной.

Отвариваю яйца и беру 1-2 желтка. Белки при этом отправляю в саму окрошку. Желтки растираю с мелко нарезанным укропом и щепоткой соли до состояния пасты. Затем добавляю смесь к нарезанным ингредиентам и только после этого вливаю основную жидкость.

Вариант №2. Минеральная вода вместо кваса

Обычная газированная минералка может отлично заменить квас. Она придаёт окрошке лёгкость и свежесть.

Я смешиваю минералку с кефиром, простоквашей, сметаной или даже небольшим количеством майонеза.

Учтите два важных нюанса, если добавляете минералку:

соли нужно добавлять чуть меньше обычного, потому что минералка уже солёная,

заправлять окрошку лучше прямо перед подачей, чтобы сохранить пузырьки газа.

Вариант №3. Горчично-яичная заправка с айраном

Растираю 2-3 варёных желтка с половиной чайной ложки острой горчицы. Лучше брать обычную, а не зернистую. По желанию добавляю свежий укроп.

Получившейся смесью заправляю овощи, а затем заливаю всё айраном. Если напиток кажется слишком густым, разбавляю его холодной водой, минералкой или лёгким бульоном. Кстати, вместо айрана отлично подходит и тан.

Личный опыт

Попробовав все альтернативные способы, я выделил для себя яично-укропную заправку. Она отлично сочетается с квасом, который я так сильно люблю в окрошке.

Ранее мы писали о том, как приготовить лимонный пирог.