Городовой / Полезное / Не квас и не кефир: 3 неожиданные заправки для окрошки — в сто раз вкуснее надоевшей классики
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный Полезное
Жетон метро, старые часы и «Алые паруса»: что Петербург спрятал в капсулах времени для потомков Новости Петербурга
При появлении 2-го и 4-го листа гладиолусам – обязательно: цвести будут, как в последний раз – бутоны размером с граммофон Полезное
Птичий «усилитель» в Зеленогорске и африканский гость из Красной книги: необычные находки в парках Петербурга Новости Петербурга
От старинных зеркал до системы «антилёд»: какими мы увидим Думскую башню и «Елизаветинку» через четыре года Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Не квас и не кефир: 3 неожиданные заправки для окрошки — в сто раз вкуснее надоевшей классики

Опубликовано: 27 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Не квас и не кефир: 3 неожиданные заправки для окрошки — в сто раз вкуснее надоевшей классики
Не квас и не кефир: 3 неожиданные заправки для окрошки — в сто раз вкуснее надоевшей классики
Городовой ру
Вечные споры чем заправлять окрошку можно закрывать.

Попробовал несколько интересных вариантов и понял: даже простая окрошка может заиграть совершенно по-новому. Три необычных способа я вычитал в блоге "В саду у Валентинки".

Вариант №1. Яично-укропная заправка

Этот вариант подходит практически для любой основы — кваса, кефира или простокваши. Заправка делает вкус мягким, а саму окрошку — ароматной и насыщенной.

Отвариваю яйца и беру 1-2 желтка. Белки при этом отправляю в саму окрошку. Желтки растираю с мелко нарезанным укропом и щепоткой соли до состояния пасты. Затем добавляю смесь к нарезанным ингредиентам и только после этого вливаю основную жидкость.

Вариант №2. Минеральная вода вместо кваса

Обычная газированная минералка может отлично заменить квас. Она придаёт окрошке лёгкость и свежесть.

Я смешиваю минералку с кефиром, простоквашей, сметаной или даже небольшим количеством майонеза.

Учтите два важных нюанса, если добавляете минералку:

соли нужно добавлять чуть меньше обычного, потому что минералка уже солёная,
заправлять окрошку лучше прямо перед подачей, чтобы сохранить пузырьки газа.

Вариант №3. Горчично-яичная заправка с айраном

Растираю 2-3 варёных желтка с половиной чайной ложки острой горчицы. Лучше брать обычную, а не зернистую. По желанию добавляю свежий укроп.

Получившейся смесью заправляю овощи, а затем заливаю всё айраном. Если напиток кажется слишком густым, разбавляю его холодной водой, минералкой или лёгким бульоном. Кстати, вместо айрана отлично подходит и тан.

Личный опыт

Попробовав все альтернативные способы, я выделил для себя яично-укропную заправку. Она отлично сочетается с квасом, который я так сильно люблю в окрошке.

Ранее мы писали о том, как приготовить лимонный пирог.

Полезное