Птичий «усилитель» в Зеленогорске и африканский гость из Красной книги: необычные находки в парках Петербурга

Гость недавно вернулся из экваториальной Африки.

Весна в Петербурге занесла редких гостей в город. В парках заметили удивительных птиц, которые ведут себя как настоящие рок-звезды и мастера маскировки.

Синяя грудка и шведские корни

В городе снова увидели варакушку. Ученые называют её «шведским соловьем». Птица только что вернулась из Африки, проделав путь в тысячи километров, сообщил биолог Павел Глазков.

Выглядит она эффектно: у самцов на груди яркий синий «фартук» с рыжим пятнышком в центре. Но ценят её не только за красоту. Варакушка — гениальный пародист.

Она не просто поет, а копирует голоса других птиц, собирая из них целый микс. Само название «варакушка» произошло от старого слова «варакать», что значит дразнить или болтать чепуху.

Почему косить траву — плохая идея?

Варакушка занесена в Красную книгу Петербурга. Главная проблема в том, что эти птицы вьют гнезда прямо на земле, в густой траве.

Когда городские службы начинают массово стричь газоны, дома этих птиц разрушаются. Поэтому увидеть такую красоту в городе — настоящая удача.

Дятел-инноватор из Зеленогорска

Пока соловьи поют, дятлы решают жилищные и любовные вопросы более громким способом. В Зеленогорске местный дятел стал звездой соцсетей, придумав, как усилить свой голос.

Обычно дятлы стучат по сухому дереву, чтобы привлечь самку. Но наш герой понял: дерево — это вчерашний день. Он нашел железный уличный фонарь и устроил на нем «барабанное шоу».

Звук от ударов по металлу разносился на всю округу.

Зачем птице нужен «усилитель»?

У дятлов всё просто: чем громче и четче дробь, тем больше шансов, что «невеста» обратит внимание. По сути, дятел использовал фонарный столб как огромную колонку.

Кстати, дятлы часто выбирают для таких целей не только фонари, но и железные крыши или дорожные знаки.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленозо будет расширяться.