От старинных зеркал до системы «антилёд»: какими мы увидим Думскую башню и «Елизаветинку» через четыре года

Подрядчику предстоит выполнить работы по сохранению памятника из-за его физического износа.

В Петербурге запускают два масштабных проекта: один вернет былой блеск знаменитой башне на Невском проспекте, а второй поможет спасать жизни в Калининском районе.

Второе дыхание Думской башни

Здание Городской Думы с той самой красной башней на углу Невского и Думской — один из главных символов города. Сейчас им управляет Центр музыкальной культуры «Чайковский».

Здание заметно «устало», и власти наконец выделили деньги на его масштабное обновление.

Что там сделают:

Уберут сосульки. На крыше установят греющий кабель. Больше никаких опасных ледяных глыб над головами прохожих.

Оживят историю. Самое интересное — восстановление Оптического телеграфа на вершине. В XIX веке это была передовая технология: с помощью зеркал и фонарей передавали сигналы в Гатчину и даже в Варшаву.

Обновят фасад. Башню и основное здание отреставрируют, сделают красивую подсветку и укрепят стены.

Цена вопроса и сроки: На всё про всё потратят 1,2 миллиарда рублей. Информация о закупке была опубликована на сайте госзакупок.

Работы будут идти три года. Красоту обещают полностью навести к самому концу декабря 2028 года.

Большая стройка в Елизаветинской больнице

Елизаветинская больница на улице Вавиловых — одна из самых загруженных в городе. Ее часто называют «тысячекоечной», и свободных мест там вечно не хватает. Новый корпус станет для нее настоящим спасением.

Что построят:

Современный блок. Это будет пятиэтажное здание, где разместят реанимацию, новые операционные и диагностические кабинеты.

Комфорт для пациентов. В корпусе будет 58 палат на 132 человека. Больше не придется лежать в переполненных коридорах.

Удобные переходы. Чтобы врачам не нужно было бегать по улице, новый корпус соединят со старым зданием теплыми переходами — и под землей, и над ней.

Много лифтов. Внутри установят 21 лифт. Это критически важно для быстрой перевозки пациентов на операции.

Сколько это стоит: Стройка обойдется бюджету почти в 5 миллиардов рублей. Работы уже начинаются, а сдать объект должны весной 2028 года.

