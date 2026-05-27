Городовой / Новости Петербурга / От старинных зеркал до системы «антилёд»: какими мы увидим Думскую башню и «Елизаветинку» через четыре года
От старинных зеркал до системы «антилёд»: какими мы увидим Думскую башню и «Елизаветинку» через четыре года

Опубликовано: 27 мая 2026 16:36
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Подрядчику предстоит выполнить работы по сохранению памятника из-за его физического износа.

В Петербурге запускают два масштабных проекта: один вернет былой блеск знаменитой башне на Невском проспекте, а второй поможет спасать жизни в Калининском районе.

Второе дыхание Думской башни

Здание Городской Думы с той самой красной башней на углу Невского и Думской — один из главных символов города. Сейчас им управляет Центр музыкальной культуры «Чайковский».

Здание заметно «устало», и власти наконец выделили деньги на его масштабное обновление.

Что там сделают:

  • Уберут сосульки. На крыше установят греющий кабель. Больше никаких опасных ледяных глыб над головами прохожих.
  • Оживят историю. Самое интересное — восстановление Оптического телеграфа на вершине. В XIX веке это была передовая технология: с помощью зеркал и фонарей передавали сигналы в Гатчину и даже в Варшаву.
  • Обновят фасад. Башню и основное здание отреставрируют, сделают красивую подсветку и укрепят стены.

Цена вопроса и сроки: На всё про всё потратят 1,2 миллиарда рублей. Информация о закупке была опубликована на сайте госзакупок.

Работы будут идти три года. Красоту обещают полностью навести к самому концу декабря 2028 года.

Большая стройка в Елизаветинской больнице

Елизаветинская больница на улице Вавиловых — одна из самых загруженных в городе. Ее часто называют «тысячекоечной», и свободных мест там вечно не хватает. Новый корпус станет для нее настоящим спасением.

Что построят:

  • Современный блок. Это будет пятиэтажное здание, где разместят реанимацию, новые операционные и диагностические кабинеты.
  • Комфорт для пациентов. В корпусе будет 58 палат на 132 человека. Больше не придется лежать в переполненных коридорах.
  • Удобные переходы. Чтобы врачам не нужно было бегать по улице, новый корпус соединят со старым зданием теплыми переходами — и под землей, и над ней.
  • Много лифтов. Внутри установят 21 лифт. Это критически важно для быстрой перевозки пациентов на операции.

Сколько это стоит: Стройка обойдется бюджету почти в 5 миллиардов рублей. Работы уже начинаются, а сдать объект должны весной 2028 года.

