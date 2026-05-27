Белые розы Романовых и боярышник у Невы: где в Петербурге искать новые сады-трансформеры

Несколько оазисов появились в Петербурге.

В Петербурге наступило то самое время, когда асфальт и гранит начинают «цвести». К Дню города в центре снова начали устанавливать сады-трансформеры.

Это не просто клумбы, а полноценные мини-парки, которые вырастают там, где их совсем не ждешь.

Зеленый берег Васильевского острова

В этом году большой сюрприз ждет жителей и гостей Васильевского острова. Прямо у Невы, на спуске у Румянцевского сада, появился новый «оазис». Пространство разделили на три части:

Около памятника Ломоносову. У причала, где стоит знаменитый ледокол «Красин». На самом Румянцевском спуске у воды.

Здесь поставили скамейки и кадки с боярышником. Все это украсили цветами в бело-голубых и сиреневых тонах — под стать петербургскому небу, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Сад на Синем мосту станет еще больше

Главный хит прошлого года — сад у Мариинского дворца — возвращается. Причем в этом сезоне он станет еще масштабнее. Зеленая зона растянется почти до самого Исаакиевского сквера.

В этот раз у сада есть своя идея. Его оформят в стиле традиций дома Романовых. Главными героями станут белая сирень и белые розы.

Почему это называют «садом-трансформером»?

Название звучит круто, но суть проста. В историческом центре Петербурга нельзя просто так взять и перекопать мостовую, чтобы посадить дерево. Под землей — старинные коммуникации и культурный слой.

Поэтому город использует мобильные решения:

Деревья и кусты живут в специальных красивых кадках.

Их можно легко переставлять и комбинировать.

Осенью растения увозят «на зимовку» в специальные питомники, чтобы они не замерзли на ветру.

Это современный взгляд на старинные традиции. Еще при Петре I в Летнем саду выставляли заморские растения в кадках. Теперь эта мода вернулась на улицы города.

