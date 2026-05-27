323 года в режиме «капусты»: почему зонт и пуховик стали главными гостями на празднике Петербурга
323 года в режиме «капусты»: почему зонт и пуховик стали главными гостями на празднике Петербурга

Опубликовано: 27 мая 2026 11:54
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Пока рекорд принадлежит 27 мая 2001 году.

Санкт-Петербургу исполнилось 323 года. Но вместо ласкового весеннего солнца город встретил свой праздник настоящим арктическим характером.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, почему местная погода — это лотерея, в которой редко выпадает джекпот.

Холодный юбилей: куртки вместо футболок

В этом году День города претендует на звание одного из самых холодных в XXI веке. Температура едва доползла до отметки +12 градусов. Для сравнения: в прошлом году в это же время было вполне комфортно — около +20.

Северный ветер и тучи сделали своё дело. Если в 2001 году метеорологи зафиксировали +11,9 градуса, то нынешний праздник вполне может «побить» этот антирекорд.

Погодные качели: от жары до озноба

Главная фишка Питера — полное отсутствие стабильности. Здесь нет понятия «средняя погода».

  • В 1958 году горожане буквально плавились: столбик термометра подскочил до +30,9 градуса.
  • А вот в 1888 году весна явно заблудилась — днем было всего +5,3.

Даже в эпоху глобального потепления Петербург умудряется сохранять верность своим ледяным традициям. Статистика за 144 года наблюдений говорит сама за себя: «холодных» Дней города было 79, а «теплых» — всего 64.

Зонт — главный аксессуар петербуржца

Дожди на 27 мая — обычное дело. Самый «мокрый» праздник случился совсем недавно, в 2016 году. Тогда на город вылилось 15,2 мм осадков. В этом году дождь тоже пришел по расписанию, хотя и не такой рекордный.

Почему всё так сложно?

Виной всему географическое положение. Петербург стоит на пути атлантических циклонов и арктических воздушных масс. Город — это своего рода «кухня погоды», где ингредиенты меняются каждые пять минут.

Финский залив работает как огромный кондиционер: весной он еще не успел прогреться, поэтому любой ветерок с воды превращает прогулку в испытание на прочность.

Как пережить праздник?

Местные жители знают секрет: одеваться нужно как «капуста». Снимать слои одежды, когда выглянуло солнце, и быстро возвращать их на место через пять минут, когда налетел ветер.

Итог прост: Петербург — город настроения. Сегодня он суров и прохладен, но именно за этот непредсказуемый характер мы его и любим. Главное — не забывать зонтик и веру в то, что лето всё-таки наступит.

Ранее «Городовой» рассказывал про похолодание в Петербурге.

