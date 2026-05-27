Едва выше +10 и северный ветер: синоптики объяснили, почему Петербург в День города попал в зону «циклонической депрессии»
"Осень" вместо весны в Санкт-Петербурге накрыла город. На этой неделе Северная столица оказалась во власти огромного циклона.
Если говорить просто: на нас дует огромный «космический кондиционер», который качает холодный воздух прямиком из северных широт.
Что за окном сегодня
Не ждите солнца — небо затянули плотные серые тучи. Сегодня в Петербурге воздух прогреется максимум до +10…+12°, а по области местами будет всего +7°, сообщает специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
К этому набору добавьте колючий северо-западный ветер и кратковременные дожди. Они будут набегать внезапно, так что зонт или дождевик — это обязательный аксессуар на сегодня.
Прогноз на четверг: станет еще холоднее
Завтра ситуация только усугубится. В четверг город накроют кратковременные дожди. Температура днем упадет до +8…+10°, а ночью столбик термометра опустится до +4°.
Давление и самочувствие
Атмосферное давление сейчас низкое — 750 мм рт. ст. Для метеозависимых людей это плохая новость. В такие дни часто болит голова, хочется спать, а продуктивность падает до нуля.
Краткий совет:
- Одевайтесь многослойно. Ветер прошивает легкую одежду насквозь.
- Берегите голову. Из-за низкого давления и влажности простудиться сейчас проще простого.
- Пейте согревающие напитки. Кофе или чай помогут взбодриться при такой «сонной» погоде.
