Едва выше +10 и северный ветер: синоптики объяснили, почему Петербург в День города попал в зону «циклонической депрессии»
Едва выше +10 и северный ветер: синоптики объяснили, почему Петербург в День города попал в зону «циклонической депрессии»

Опубликовано: 27 мая 2026 08:58
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Петербург встречает свой День рождения хмурой погодой. 

"Осень" вместо весны в Санкт-Петербурге накрыла город. На этой неделе Северная столица оказалась во власти огромного циклона.

Если говорить просто: на нас дует огромный «космический кондиционер», который качает холодный воздух прямиком из северных широт.

Что за окном сегодня

Не ждите солнца — небо затянули плотные серые тучи. Сегодня в Петербурге воздух прогреется максимум до +10…+12°, а по области местами будет всего +7°, сообщает специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

К этому набору добавьте колючий северо-западный ветер и кратковременные дожди. Они будут набегать внезапно, так что зонт или дождевик — это обязательный аксессуар на сегодня.

Прогноз на четверг: станет еще холоднее

Завтра ситуация только усугубится. В четверг город накроют кратковременные дожди. Температура днем упадет до +8…+10°, а ночью столбик термометра опустится до +4°.

Давление и самочувствие

Атмосферное давление сейчас низкое — 750 мм рт. ст. Для метеозависимых людей это плохая новость. В такие дни часто болит голова, хочется спать, а продуктивность падает до нуля.

Краткий совет:

  1. Одевайтесь многослойно. Ветер прошивает легкую одежду насквозь.
  2. Берегите голову. Из-за низкого давления и влажности простудиться сейчас проще простого.
  3. Пейте согревающие напитки. Кофе или чай помогут взбодриться при такой «сонной» погоде.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет в Петербурге на День города.

