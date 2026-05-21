Городовой / Новости Петербурга / От +30 до ледяного града: синоптики рассказали, как резко изменится погода в Петербурге ко Дню города
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
10 см под куст – и голубику не унять: ягоды зреют наперегонки все лето – рекомендации по уходу от агронома Давыдовой Полезное
Подвязка огурцов – прошлый век: делаем вертикальную шпалеру – плодов будет больше, чем звёзд на небе Полезное
Книжный сад со среды по субботу: 8 тысяч поводов заглянуть на Малую Конюшенную этим летом Новости Петербурга
Пора забыть про шумные мегаполисы: какие города стоит посетить летом 2026 года - здесь уютно и красиво Полезное
«Может продолжаться и 10, и 14 дней»: синоптики рассказали надолго ли похолодание пришло в Петербург и когда ждать лето Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

От +30 до ледяного града: синоптики рассказали, как резко изменится погода в Петербурге ко Дню города

Опубликовано: 21 мая 2026 16:03
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
От +30 до ледяного града: синоптики рассказали, как резко изменится погода в Петербурге ко Дню города
От +30 до ледяного града: синоптики рассказали, как резко изменится погода в Петербурге ко Дню города
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Пока в Ленобласти тепло, в Петербурге уже холодает. 

В Санкт-Петербурге закончилась «курортная» погода. Западный ветер уже начал сбивать температуру. Пока на востоке области люди еще греются при +30, в самом Петербурге столбик термометра опустился до комфортных +17 градусов.

В ночь на пятницу через регион пройдет холодный фронт. В субботу жара окончательно покинет даже самые отдаленные районы Ленинградской области, сообщает синоптик Александр Колесов.

Сезон дождей и зонтов

На смену солнцу приходят циклоны. Они принесут с собой затяжные дожди. Поливать будет и в эти выходные, и почти всю следующую неделю.

Будьте осторожны: завтра в области возможны сильные ливни с грозами, а на востоке может выпасть град. Если собираетесь на прогулку, лучше брать не зонт, а надежный дождевик. Почему? Ответ ниже.

Ветер, который ломает зонты

С завтрашнего дня ветер начнет усиливаться. В выходные его порывы достигнут 10–15 метров в секунду. Это довольно неприятно, особенно у воды.

Неприятный сюрприз к Дню города

Самый пессимистичный прогноз касается следующей недели. Пик похолодания придется как раз на 27 мая — День рождения Санкт-Петербурга.

Вместо праздничного тепла мы можем получить всего +8…+13 градусов днем. Синоптики советуют пока не убирать далеко теплые вещи.

Подобные капризы природы для конца мая в Петербурге не редкость. Историки вспоминают годы, когда в это время даже выпадал мокрый снег.

Будем надеяться, что в этот раз до этого не дойдет, и прогнозы еще немного изменятся в лучшую сторону.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге холодает.

Новости Петербурга