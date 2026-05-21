От +30 до ледяного града: синоптики рассказали, как резко изменится погода в Петербурге ко Дню города
В Санкт-Петербурге закончилась «курортная» погода. Западный ветер уже начал сбивать температуру. Пока на востоке области люди еще греются при +30, в самом Петербурге столбик термометра опустился до комфортных +17 градусов.
В ночь на пятницу через регион пройдет холодный фронт. В субботу жара окончательно покинет даже самые отдаленные районы Ленинградской области, сообщает синоптик Александр Колесов.
Сезон дождей и зонтов
На смену солнцу приходят циклоны. Они принесут с собой затяжные дожди. Поливать будет и в эти выходные, и почти всю следующую неделю.
Будьте осторожны: завтра в области возможны сильные ливни с грозами, а на востоке может выпасть град. Если собираетесь на прогулку, лучше брать не зонт, а надежный дождевик. Почему? Ответ ниже.
Ветер, который ломает зонты
С завтрашнего дня ветер начнет усиливаться. В выходные его порывы достигнут 10–15 метров в секунду. Это довольно неприятно, особенно у воды.
Неприятный сюрприз к Дню города
Самый пессимистичный прогноз касается следующей недели. Пик похолодания придется как раз на 27 мая — День рождения Санкт-Петербурга.
Вместо праздничного тепла мы можем получить всего +8…+13 градусов днем. Синоптики советуют пока не убирать далеко теплые вещи.
Подобные капризы природы для конца мая в Петербурге не редкость. Историки вспоминают годы, когда в это время даже выпадал мокрый снег.
Будем надеяться, что в этот раз до этого не дойдет, и прогнозы еще немного изменятся в лучшую сторону.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге холодает.