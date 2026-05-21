Участки под изъятие: почти 100 тысяч россиян могут лишиться своей земли
Участки под изъятие: почти 100 тысяч россиян могут лишиться своей земли

Опубликовано: 21 мая 2026 15:13
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Речь идёт об участках, которые признаны заброшенными или используются не по назначению.

В России усилили контроль за использованием земельных участков — под угрозой изъятия могут оказаться почти 100 тысяч собственников по всей стране.

В 2025 году предписания об устранении нарушений на дачах получили 7,5 тысячи человек. В Росреестре сообщили, что на решение проблем владельцам дали срок от 30 до 90 дней.

Кроме того, почти 91 тысяче человек также выслали предостережение, которое не предусматривает чётких сроков устранения нарушений. Однако если не исправить замечания, выставленные органом, владельцы участков рискуют получить иск в суд об изъятии земель в пользу государства, объясняет управляющий партнёр Buzanova & Partners Юлия Бузанова.

«Изымать земельный участок имеет смысл только тогда, когда он ликвидный и его можно дальше куда-то реализовать. Земельные участки, которые никому не нужны, изымать будут в последнюю очередь», — заявила она.

При этом нарушитель может попросить Росреестр об отсрочке — так что на устранение проблем могут дать больше 90 дней.

