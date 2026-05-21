Под прицелом «Небосвода»: дрон-курьер доставил 3 кг продуктов в обход пробок и светофоров в Ленобласти

Петербург превращается в город будущего.

Будущее, которое нам обещали в кино, наступило. Пока мы стоим в пробках, над нашими головами летают посылки, а по рельсам начинают бегать умные трамваи.

Посылка за 8 минут: дрон в деле

Недавно в Ленобласти провели крутой эксперимент. Из Технопарка Петербурга в деревню Энколово отправили дрон с продуктами.

Весила посылка 3 килограмма — это как пара пакетов из супермаркета, сообщает Tтелеграм-канал «Технопарк Санкт-Петербурга».

Самое впечатляющее — скорость. Расстояние в 7 километров беспилотник пролетел всего за 8 минут. На машине в час пик это заняло бы полчаса, а то и больше.

Дрон летел сам, по заранее заданной программе. За ним в прямом эфире наблюдали разработчики и чиновники через систему «Небосвод» (это что-то вроде авиадиспетчера для малышей).

Зачем нам это нужно?

Кажется, что это просто дорогая игрушка, но цели у проекта серьезные:

Помощь в глуши. В отдаленные поселки, куда трудно доехать на машине, дроны быстро привезут лекарства или еду.

Меньше пробок. Если часть курьеров «переедет» в небо, дороги станут свободнее.

Дешевле и быстрее. Компании смогут экономить на логистике, а мы — получать свои заказы почти мгновенно.

Интересный факт: Разработкой дронов занимается компания «Аэродин». Их аппараты умеют летать даже в плохую погоду и четко держат связь, что для нашего климата — самое важное.

Трамваи с искусственным интеллектом

Пока дроны осваивают небо, на земле тоже происходят перемены. В пяти районах Петербурга запускают беспилотные трамваи.

Не пугайтесь: водитель в кабине всё равно будет. Его называют «водитель-испытатель». Он нужен для подстраховки, пока система проходит обкатку. Но большую часть работы делает компьютер.

Санкт-Петербург стал главной площадкой в России для обкатки таких технологий. Сначала дроны будут возить почту и продукты в пригороды, а умные системы на трамваях станут стандартом для всего города.

Город становится тише, безопаснее и технологичнее. И, судя по всему, скоро фраза «доставка самолетом» будет означать не международную почту, а маленького робота, приземлившегося у вашего порога.

