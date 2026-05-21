Месяц тишины в Удельном парке: «Зенит» уходит в отпуск, мечтая о вратаре из Парижа
Петербургский «Зенит» снова доказал, кто в доме хозяин. Сезон 2025/26 завершился триумфом: команда официально оформила свое чемпионство.
В Санкт-Петербурге праздник, а у футболистов наконец-то появилось время выдохнуть.
Золото в кармане и заслуженный отдых
Развязка чемпионата получилась бодрой. В последнем туре «сине-бело-голубые» минимально обыграли «Ростов» (1:0). Этого хватило, чтобы набрать 68 очков и оставить «Краснодар» с серебром.
«Быки» сражались до последнего, но отстали на два балла.
Теперь команда уходит на каникулы. У игроков есть ровно месяц, чтобы набраться сил.
Когда ждать возвращения?
Долго без дела сидеть не придется. График уже расписан:
- 18 июня: команда собирается в Санкт-Петербурге.
- Медосмотр: первым делом врачи проверят, кто сколько лишних килограммов привез из отпуска.
- Сборы: тренироваться будут дома, на базе в Удельном парке. Никаких заграниц — в Петербурге летом и так отлично.
Аршавин хочет «взорвать» трансферный рынок
Пока игроки отдыхают, легенда клуба Андрей Аршавин уже присматривает усиление. Его главная цель звучит амбициозно — Матвей Сафонов, пишет "РИА Новости".
Сейчас Матвей выступает за французский «ПСЖ» и делает это круто. На его счету 16 матчей в чемпионате Франции, и в 9 из них он не пропустил ни одного мяча.
Более того, «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов и 30 мая снова сыграет в финале (на этот раз против «Арсенала»). Переманить такого вратаря будет непросто, но Аршавин уверен: это именно тот, кто нужен «Зениту».
Кого еще зовут в Петербург?
Аршавин составил целый список талантов, которых он хотел бы видеть в составе чемпионов:
- Защита: Игорь Дивеев. Опытный боец, который зацементирует оборону.
- Полузащита: Матвей Кисляк и Алексей Батраков. Это ставка на перспективу и молодую кровь.
- Атака: Константин Тюкавин. Один из самых опасных форвардов страны прямо сейчас.
Что дальше?
План «Зенита» прост: отдохнуть, провести сборы и подготовиться к матчу за Суперкубок России. Это будет первая возможность пополнить коллекцию трофеев в новом сезоне.
Для болельщиков лето обещает быть жарким — если хотя бы половина трансферных желаний Аршавина сбудется, состав «Зенита» станет просто космическим.
