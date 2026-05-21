Месяц тишины в Удельном парке: «Зенит» уходит в отпуск, мечтая о вратаре из Парижа

Опубликовано: 21 мая 2026 11:50
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Футболисты отправляются на заслуженный отдых. 

Петербургский «Зенит» снова доказал, кто в доме хозяин. Сезон 2025/26 завершился триумфом: команда официально оформила свое чемпионство.

В Санкт-Петербурге праздник, а у футболистов наконец-то появилось время выдохнуть.

Золото в кармане и заслуженный отдых

Развязка чемпионата получилась бодрой. В последнем туре «сине-бело-голубые» минимально обыграли «Ростов» (1:0). Этого хватило, чтобы набрать 68 очков и оставить «Краснодар» с серебром.

«Быки» сражались до последнего, но отстали на два балла.

Теперь команда уходит на каникулы. У игроков есть ровно месяц, чтобы набраться сил.

Когда ждать возвращения?

Долго без дела сидеть не придется. График уже расписан:

  • 18 июня: команда собирается в Санкт-Петербурге.
  • Медосмотр: первым делом врачи проверят, кто сколько лишних килограммов привез из отпуска.
  • Сборы: тренироваться будут дома, на базе в Удельном парке. Никаких заграниц — в Петербурге летом и так отлично.

Аршавин хочет «взорвать» трансферный рынок

Пока игроки отдыхают, легенда клуба Андрей Аршавин уже присматривает усиление. Его главная цель звучит амбициозно — Матвей Сафонов, пишет "РИА Новости".

Сейчас Матвей выступает за французский «ПСЖ» и делает это круто. На его счету 16 матчей в чемпионате Франции, и в 9 из них он не пропустил ни одного мяча.

Более того, «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов и 30 мая снова сыграет в финале (на этот раз против «Арсенала»). Переманить такого вратаря будет непросто, но Аршавин уверен: это именно тот, кто нужен «Зениту».

Кого еще зовут в Петербург?

Аршавин составил целый список талантов, которых он хотел бы видеть в составе чемпионов:

  1. Защита: Игорь Дивеев. Опытный боец, который зацементирует оборону.
  2. Полузащита: Матвей Кисляк и Алексей Батраков. Это ставка на перспективу и молодую кровь.
  3. Атака: Константин Тюкавин. Один из самых опасных форвардов страны прямо сейчас.

Что дальше?

План «Зенита» прост: отдохнуть, провести сборы и подготовиться к матчу за Суперкубок России. Это будет первая возможность пополнить коллекцию трофеев в новом сезоне.

Для болельщиков лето обещает быть жарким — если хотя бы половина трансферных желаний Аршавина сбудется, состав «Зенита» станет просто космическим.

Ранее «Городовой» рассказывал про матч "Зенита" с "Ростовом".

