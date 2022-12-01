Андрей Аршавин

Звезда не жалеет мужчину.
Громкие разводы светских львиц до сих пор обсуждают в СМИ.
Футболист стоял насмерть, добиваясь выселения из общего дома бывшей супруги с детьми.
Бывшая супруга Андрея Аршавина сейчас переживает не лучшие времена.
Футболист не против, чтобы Арсений переехал к нему.
Футболист озвучил свои претензии к матери своего наследника.
Алиса столкнулась с диагнозом страшнее аутоиммунного заболевания.
Крах в личной жизни помог Барановской осуществить давнюю мечту.
Бывший капитан сборной России по футболу отказался поздравлять младшую дочь с праздником
Телеведущая вспомнила пикантное признание футболиста
Алиса Казьмина переехала в новый дом после скандала с бывшей свекровью
Ведущая уверяет, что всего может добиться без помощи сильного мужчины рядом.
Ведущая вспомнила, как повлияла на заключаемый с «Арсеналом» контракт.
Аршавин заблокировал номера телефонов старших детей второй экс-супруги.
По словам бывших жен, футболист надолго забывает о детях.
Женщина уверена, что футболист надеялся просто перекрыть дурную славу.
Адвокаты считают, что экс-футболист намерен скрыть свои реальные доходы.
Чего доброго, еще до гречки дойдет!
По его мнению, денежное бремя слишком велико
Футбольная общественность России приготовилась отметить вступление форварда в символически «Клуб 100».