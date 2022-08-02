Футболист стоял насмерть, добиваясь выселения из общего дома бывшей супруги с детьми.
Эмоциональная нестабильность женщины служит поводом всерьез обеспокоиться ее исчезновением.
Проживание с детьми в квартире свекрови суд признал незаконным обогащением.
Бывшая супруга Андрея Аршавина сейчас переживает не лучшие времена.
Эксперт подозревает, что у Алисы Казьминой неустойчивая психика.
Сама Алиса называла у себя три диагноза.
Алиса столкнулась с диагнозом страшнее аутоиммунного заболевания.
Бывший капитан сборной России по футболу отказался поздравлять младшую дочь с праздником
Алиса Казьмина пожаловалась на мать, пытавшуюся сжить ее со свету
Поклонники опасаются, что заживо гниющей Алисе Аршавиной могло стать хуже
Эксперт считает, что Казьмина не сможет вернуть прежнюю внешность
Алиса Казьмина переехала в новый дом после скандала с бывшей свекровью
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вышла на связь после долгого отсутствия в Сети. Девушка рассказала о своем состоянии и борьбе со страшным недугом.
Экс-супруга футболиста живет в питерской квартире, которая принадлежит его матери.
Аршавин заблокировал номера телефонов старших детей второй экс-супруги.
По словам бывших жен, футболист надолго забывает о детях.
Адвокаты считают, что экс-футболист намерен скрыть свои реальные доходы.
По его мнению, денежное бремя слишком велико
Оставленная в залог квартира, как оказалось, была плохой идеей
Дело принимает скандальный оборот