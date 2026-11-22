Вкуснятина из слоёного теста и сахара: хрустящие «Ушки» как в детстве — нежные рулетики к чаю, готовятся за 20 минут

Как приготовить слоеные "Ушки" за 20 минут

Когда захотелось выпечки к чаю, попробуйте приготовить слоеные “Ушки”. Это лакомство знакомо всем с детства, но некоторые хозяйки не задумываются, что сделать такую вкуснятину очень просто.

Понадобится лишь слоеное тесто и сахар. Снаружи “Ушки” получаются золотистыми и карамельными, а внутри - хрустящими и слоистыми.

Что понадобится

Слоеное тесто готовое - 500 г; сахар - 150 г; корица - 1 чайная ложка; соль - 1 щепотка.

Как приготовить

Дайте тесту разморозиться при комнатной температуре, раскатайте его в пласт. Хорошо посыпьте сахаром, корицей. Добавьте щепотку соли. Сверните тесто в рулет, нарежьте его кружочками толщиной 1,5 см. Каждый кусочек теста обваляйте в сахаре, выложите на пергаментную бумагу.

Выпекать печенье необходимо при 200 градусах. Достаточно всего 20 минут. Сверху “Ушки” должны стать румяными и карамельными. Подавайте их после остывания, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова не покупает это печенье в магазине, так как делается оно очень просто. Автор добавляет корицу не только на пласт теста, но и посыпает “Ушки” сверху. От этого выпечка получается еще более ароматной.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Покупаю печенье «Рыбки» и сметану: быстрый торт без выпечки и масляного крема — вкусный десерт готовится за минуты

Красная рыба, рис да огурец — семья подсела на суши-торт: вкусный и эффектный, идеален для праздника

Сельдь, горошек и пекинка: салат «Монпансье» без капли майонеза — лёгкий, свежий, гости обожают этот вкус