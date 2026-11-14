Красная рыба, рис да огурец — семья подсела на суши-торт: вкусный и эффектный, идеален для праздника

Как приготовить суши-торт, который затмит любые роллы

Если захотелось домашних роллов, но возиться с ковриком для скрутки не хочется, стоит заняться приготовлением суши-торта. Такое блюдо сделать очень просто, ведь достаточно уложить красную рыбу, творожный сыр, рис и огурец в форму, после чего перевернуть на блюдо. Закуска получается сытной, нежной и аппетитной. Она подойдет даже для праздничного стола.

Что понадобится

200 г риса для суши, 200 г слабосоленой красной рыбы, 250 г сливочного сыра, 1 огурец, 2 листа нори, 2 столовые ложки рисового уксуса, 1 чайная ложка сахара, ½ чайной ложки соли, 1 стакан воды.

Как приготовить

Рис промываем, заливаем водой и варим в течение 15 минут под крышкой. Даем настояться еще 10 минут, смешиваем уксус с сахаром и солью, добавляем в рис.

Огурец нарезаем слайсами, а лосось - тонкими ломтиками. Круглую форму застилаем пищевой пленкой, на дно выкладываем лосось и часть творожного сыра.

Поверх выкладываем огурцы, остальной сыр, лист нори. Далее распределяем рис, накрываем его еще одним листом нори, сообщает news.ru.

Суши-торт прижимаем, после чего ставим в холодильник на полчаса. Поверх формы выкладываем тарелку, переворачиваем.

Снимаем форму, убираем пленку и нарезаем на одинаковые порции. Удобно делать это с помощью влажного ножа.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Благодаря рецепту суши-торта Полина Аксенова перестала заказывать роллы в доставках. Домашняя закуска получается вкуснее. Автор иногда заменяет огурцы на авокадо, что делает торт похожим на привычную “Филадельфию”.

Фото: Сгенерировано ИИ

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