Сельдь, горошек и пекинка: салат «Монпансье» без капли майонеза — лёгкий, свежий, гости обожают этот вкус

Как приготовить салат из селедки и пекинской капусты

Из пекинской капусты, слабосоленой селедки, свежего укропа и сладковатого зеленого горошка можно сделать вкуснейший салат “Монпансье”. Для него не нужен майонез, так как для заправки используется подсолнечное масло.

Что понадобится

½ слабосоленой сельди, 100 г пекинской капусты, 2 куриных яйца, ½ салатного лука, 150 г зеленого горошка, укроп, соль, масло - по вкусу.

Приготовление

Разделайте селедку, очистите филе от костей и кожи. Нарежьте небольшими кубиками. Пекинскую капусту нашинкуйте соломкой, лук - перьями.

Яйца отварите, почистите и нарежьте кубиками. Измельчите укроп, смешайте ингредиенты в салатнике, добавьте масло.

Салат можно посолить, но не стоит забывать, что селедка уже является соленой. Перед подачей блюдо можно охладить, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова часто готовит салат “Монпансье”, так как он получается очень легким благодаря отсутствию майонеза. Если лук кажется сильно острым, то его можно предварительно замариновать в воде с уксусом. Достаточно всего 10 минут.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Пихаю мандарины в бутылку — утром режу «снежный рулет» как колбасу: на срезе — оранжевые солнышки в сугробе

Сливки и сгущенку лью в полторашку: трясу и пихаю в морозилку — домашний пломбир за копейки делаю уже в 10-й раз

На Новый год-2027 прощаюсь с «Шубой» — на столе «Баронесса»: элегантный салат с характером — в честь Огненной Козы