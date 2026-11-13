Движение транспорта ограничат в пяти районах Петербурга

Почему районы меняют маршруты

С середины ноября в городе стартует сразу несколько проектов — от строительства газопровода до ремонта трамвайных путей. ГАТИ опубликовала список перекрытий, и часть ограничений продлится до весны.

Стоит заранее перестроить привычный маршрут, иначе утренняя дорога рискует растянуться.

Где и что перекроют

Василеостровский район — 16-я и 17-я линии от Малого проспекта до Камской улицы: строители прокладывают инженерные сети, движение ограничат до 23 января. Выборгский район — Кантемировская улица от Большого Сампсониевского до Лесного проспекта закроется на 10 дней из-за газопровода. Калининский район — проспект Просвещения от Светлановского до улицы Руставели ждёт ремонт трамвайных путей, а это ограничение аж до 15 мая. Московский район — участок Пулковского шоссе от Кокколевской улицы до дома 71, ремонт сетей. Приморский район — сквозной проезд по 3-й линии 2-й половины закроют от Репищевой улицы до Главной улицы.

Как объехать перекрытие в Приморском

Для затронутого участка ГАТИ предложила готовый маршрут: Репищева улица, Вербная улица, Земский переулок, Главная, Солунская и Горная улицы, далее 3-я линия 1-й половины, 1-я Никитинская и Березовая улицы.

Практичный совет: сохраните этот путь в навигаторе заранее, а по остальным точкам просто закладывайте лишние 10–15 минут — особенно на длинных проектах вроде проспекта Просвещения.

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