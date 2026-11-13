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Петербургский метрополитен отмечен двумя наградами за транспортную безопасность

Опубликовано: 13 ноября 2026 12:27
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербургский метрополитен отмечен двумя наградами за транспортную безопасность
фото Global Look Press
За что отметили предприятие и что эта победа значит для города

Петербургский метрополитен громко заявил о себе на федеральном уровне: сразу две награды на XII Национальной премии «Транспортная безопасность России — 2026». Такой результат — не случайность, а итог большой системной работы.

Две победы — два важных направления

Жюри назвало метро лучшим субъектом транспортной инфраструктуры по соблюдению требований безопасности. Отдельно отметили подразделение транспортной безопасности предприятия — его работа получила высшую оценку экспертов.

В конкурсе участвовали свыше 50 структур из крупнейших городов страны, включая Москву, Екатеринбург и Новосибирск, так что конкуренция была серьёзной.

Что стоит за наградами

Победа говорит о том, что в Петербурге выстроили понятную и рабочую систему защиты: от технических решений до подготовки персонала. Федеральные эксперты оценивают не красивые отчёты, а реальные практики — и именно их признали образцовыми.

По словам вице‑губернатора Кирилла Полякова, награды подтверждают эффективность работы по защите инфраструктуры и пассажиров, а коллектив предприятия заслуживает искреннего признания.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге открылся дополнительный пункт бесплатной вакцинации подростков от ВПЧ.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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