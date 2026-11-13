В Петербурге открылся дополнительный пункт бесплатной вакцинации подростков от ВПЧ

Кто может сделать прививку и что для этого нужно

В Петербурге открыли ещё одну точку, где школьников прививают от вируса папилломы человека — и совсем бесплатно. Вакцина доступна для мальчиков и девочек с 13 лет. Но есть нюанс: количество доз ограничено, так что тянуть с записью не стоит.

Куда обращаться за направлением

Прививку сделают на Старо-Петергофском проспекте, 12. Направление оформляют так:

через педиатра или детского гинеколога в поликлинике по месту жительства;

в Центре «Ювента» — просто записаться и прийти;

фонды и медцентры дополняют городскую программу, закупив четырёхвалентную вакцину «Гардасил». Она защищает от четырёх типов вируса, включая самые опасные — 16 и 18, которые чаще всего приводят к онкологии.

Почему это важно

ВПЧ — одна из главных причин рака у женщин и мужчин, а прививка работает лучше всего, пока организм молодой, передает источник. Специалисты фонда «Алеша» подчёркивают: вакцинация — проверенная мера профилактики онкозаболеваний, и её уже включили в нацкалендарь.

Так что если ребёнку 13 и больше, разумно обсудить с педиатром этот вопрос уже на ближайшем приёме — свободные дозы могут закончиться раньше, чем закончится зима.

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